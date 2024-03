Era il giocatore 001 in Squid Game: Oh Yeong-su, 79 anni, condannato per molestie sessuali La star di Squid Game, 79 anni, è stata condannata per molestie sessuali dopo aver baciato con forza e palpeggiato una collega di teatro nel 2017. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Era il Giocatore 001, quello che ha dato inizio a tutto. Oh Yeong-su, la star di Squid Game, 79 anni, sotto processo per molestie sessuali nei confronti di una collega di teatro, è stato infine condannato. La condanna è arrivata dal tribunale distrettuale di Suwon nella giornata di venerdì 15 marzo. Palpeggiò e tentò di baciare una collega nel 2017. La condanna arriva nel momento di massima notorietà per l'attore che nel 2022 è stato il primo sudcoreano a vincere un Golden Globe come miglior attore non protagonista proprio per la serie Netflix.

Condannato a otto mesi di prigione e pena sospesa di due anni

Oh Yeong-su è stato condannato a otto mesi di prigione, con sospensione della pena per due anni. È stato inoltre obbligato a frequentare un corso di 40 ore sulla violenza sessuale. Raggiunto dai giornalisti, all'uscita dal tribunale, l'attore ha dichiarato l'intenzione di ricorrere in appello. Le accuse si riferiscono al 2017 e si sarebbe trattato di due occasioni differenti. Nella prima volta, l'attore era in una zona rurale insieme alla vittima, per una rappresentazione teatrale, e la seconda volta era di fronte alla residenza della vittima, il cui nome non è stato reso noto alla stampa. In Corea del Sud c'è stato grande clamore per la vicenda. La Womenlink, associazione per i diritti delle donne in Corea del Sud, ha esortato l'attore a scusarsi pubblicamente: "Oh Yeong-su somiglia ad altri autori di violenza sessuale nel teatro del passato che hanno cercato di nascondere la loro violenza sessuale sotto la forme di un ‘favore' o di una ‘speciale amicizia'", ha dichiarato l'associazione in un post su X.

L'attore dovrebbe essere stato escluso dalla seconda stagione

Come conseguenze dirette circa la sua attività, Oh Yeong-su sarebbe stato escluso dalla seconda stagione dove era presente sotto la forma di flashback e ricordi. Il Ministero della Cultura coreano, invece, ha oscurato uno spot pubblicitario relativo al tema delle innovazioni legislative con protagonista l'attore.