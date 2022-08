Emily Carey è Alicent in House of the Dragon: “Costretta a disattivare Twitter a causa delle critiche” Nella serie House of the Dragon, Emily Carey interpreta il personaggio di Alicent Hightower da giovane. A luglio, si è vista costretta a cancellare il suo profilo Twitter a causa delle critiche feroci ricevute dai fan dei libri di George R.R. Martin.

A cura di Daniela Seclì

Emily Carey è l'attrice che interpreta Alicent Hightower da giovane nella serie House of the Dragon. L'attrice ha già fatto i conti con il lato meno piacevole della celebrità. In un'intervista rilasciata a News.com.au ha dichiarato che lo scorso luglio, si è vista costretta a disattivare temporaneamente il suo profilo Twitter (che ora risulta di nuovo attivo) a seguito degli insulti ricevuti dagli hater.

Insultata per come ha parlato di Alicent Hightower

Ma come si è sviluppata la furia degli hater nei confronti dell'attrice? Tutto è nato da un intervento di Emily Carey mentre si trovava al Comic-Con. In quell'occasione, ha affermato di avere scritto un diario per approfondire il personaggio di Alicent in The House of the Dragon e di averle dato una storia più completa e profonda, che poi è tornata utile nella serie. Insomma, di averla resa più umana. Le sue parole hanno fatto infuriare alcuni dei fan dei libri di George R.R. Martin, che ritengono che Alicent sia un personaggio immorale e che non ne vada decantato il lato più umano. Hanno accusato Emily Carey, con toni minacciosi, di alterare la vera natura del personaggio da lei interpretato e di non essere in grado di comprendere il materiale da cui è stata tratta la serie. Emily Carey ha chiarito di non avere intenzione di modificare il suo punto di vista:

Continuo a confermare ciò che ho detto. Alicent non è un personaggio cattivo. Quando la incontriamo, è solo una bambina, un prodotto del patriarcato. Aspettate e vedrete. Forse riuscirete a simpatizzare con lei.

La decisione di disattivare Twitter

Le sue parole non sono riuscite a frenare il flusso di commenti negativi e così, l'attrice ha deciso di disattivare temporaneamente il suo profilo Twitter. In queste ore, ha ricordato quell'episodio: