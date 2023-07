Ema Stokholma replica ad un utente: “Io sarei un uomo? La tua offesa vale zero, che brutta figura” Ema Stokholma risponde tra le stories al commento di un utente Instagram che si rivolge a lei usando il maschile. “Sappiate che mi offendo ZERO. Da piccola il mio modello di donna era RU PAUL. Ridicoli”, le parole prima di continuare: “Siete ancora in molti a vivere nel 1950”.

A cura di Gaia Martino

Ema Stokholma è intervenuta sui social per rispondere ad un commento ricevuto sotto ad uno degli ultimi post Instagram pubblicati. "Questa/o è da asportargli immediatamente le corde vocali" ha scritto un utente, e la replica della conduttrice e speaker radiofonica è arrivata immediata: "L'offesa è zero, da piccola il mio modello di donna era Ru Paul. Ridicoli".

La risposta di Ema Stokholma

"Uno dei commenti che leggo spesso sulla mia persona dopo "tatuaggi orrendi" e "voce orrenda" è questa allusione che intendete come offesa, cioè che io sia un uomo. Sappiate che mi offendo ZERO. Da piccola il mio modello di donna era RU PAUL. Ridicoli". Così Ema Stokholma, con una story, ha voluto replicare ad un commento fatto sul suo conto sottolineando che il suo modello ideale di donna da piccola era Ru Paul, la drag queen afroamericana più premiata nella storia degli Emmy Awards. La speaker radiofonica ha poi continuato, in un'altra story, sostenendo che qualcuno potrebbe sentirsi giudicato, al suo posto:

Non parlavo della voce. Mi riferisco a "questa/o". Il provare ad offendermi parlando di me al maschile è completamente inutile e ci fate solo una gran brutta figura voi. Mi spaventa il fatto che per alcuni possa essere un modo per giudicare. Ricevo ogni giorno questo tipo di allusione sui social, quindi siete ancora in molti a vivere nel 1950.

La speaker di Rai Radio 2 ha spesso reagito con ironia ai commenti negativi a lei rivolti. Essendo un personaggio pubblico si è trovata più volte a leggere pensieri di "leoni da tastiera", molti dei quali la accusano di avere una "voce orribile con quella R moscia". Fu lei a condividere un selfie e ad utilizzare uno di quei commenti come didascalia. "Hai una voce orribile e quella R moscia per non parlare dei gusti musicali cambia lavoro" cit" scrisse.