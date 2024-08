Elliot Page: “Scambiano il mio genere di continuo, ormai non m’importa più”

video suggerito

Elliot Page è il protagonista della stagione finale di Umbrella Academy, ma adesso torna anche al cinema con un nuovo film, Close to You, nel quale interpreta di fatto una donna che ha deciso di cambiare genere e che deve far fronte alle difficoltà in famiglia per la scelta intrapresa. Una storia che è assolutamente aderente a quella della vita dell'artista che in una lunga intervista concessa al Guardian ammette di non far più caso a quanti ancora confondono il suo genere: "Lo scambiano di continuo e ormai non m'importa più".

Le parole di Elliot Page

Elliot Page ha dichiarato la volontà di cambiare sesso nel 2020, quando ormai era praticamente diventata famosa in tutto il mondo sia per il film Juno, sia perché era appunto la protagonista della serie Netflix, nella quale anche il genere del suo personaggio è cambiato in corsa, senza specifiche di sceneggiatura. Tornare al cinema è stato bello ma anche lungo: "Non potevo scegliere un progetto migliore". In Close To You, Elliot Page interpreta Sam, un uomo trans che torna nella sua città natale per il compleanno del padre. La famiglia cerca di accoglierlo nel miglior modo possibile ma ben presto emergono le difficoltà legate alla loro accettazione della difficile scelta di Sam: "Prima di fare coming out non mi sentivo più ispirato. Non mi sentivo a mio agio per vari motivi, poi ho conosciuto Dominic (Savage, regista del film Close to you, ndr)".

Il film non è ispirato alla sua storia

Anche se il film non è direttamente ispirato alla transizione che ha fatto Elliot Page, che ha comunque raccontato tutto in una biografia intitolata Pageboy. In quelle pagine, Elliot Page ha scritto della crudeltà della sua matrigna durante l'infanzia e del comportamento molto deludente e doloroso con suo padre: "Sicuramente, è molto difficile per me immaginare di avere di nuovo un rapporto con loro", ha dichiarato Elliot Page.