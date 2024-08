video suggerito

Joaquin Phoenix lascia il film di Todd Haynes su una storia d’amore gay: “Ha avuto un ripensamento” Joaquin Phoenix abbandona il set dell’ultimo film di Todd Haynes, a cinque giorni dalle riprese. Incentrato su un’intensa storia d’amore gay, il regista lo aveva definito come “vietato ai minori” per le scene da girare. Ad oggi non è chiaro il motivo che ha spinto l’attore a lasciare il progetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Joaquin Phoenix ha abbandonato il set del prossimo film di Todd Haynes, a nemmeno cinque giorni dalle riprese. Si trattava di una storia d'amore gay, di cui l'attore era anche co-sceneggiatore, che prometteva di essere piuttosto azzardata dal punto di vista delle riprese.

I presunti motivi dell'addio di Joaquin Phoenix

La notizia è stata riportata da IndiWire che parla di una produzione in alto mare. Nel film doveva esserci anche l'attore Danny Ramirez di Top Gun: Maverick, che però era stato lasciato in un limbo, dal momento che Phoenix aveva deciso di sfilarsi dal film poco prima dell'inizio del Comic-Con di San Diego. Non sono ancora chiare, però, le motivazioni che avrebbero spinto l'attore a lasciare il film, di punto in bianco. C'è chi parla del soggetto come fattore scatenante come Page Six, c'è invece chi avanza l'ipotesi di un semplice ripensamento come Variety, ma nessun commento ufficiale è arrivato dal divo che, però, è noto secondo gli addetti ai lavori che difficilmente è solito abbandonare i set ai quali lavora.

"Un film vietato ai minori" così lo definì il regista

Il film, di cui non si conosceva ancora il titolo, doveva essere ambientato negli Anni Trenta e raccontare un'intensa storia omosessuale tra due uomini, uno per l'appunto interpretato da Joaquin Phoenix, decisi a lasciare la California per il Messico. Della trama si era già parlato a Cannes, lo scorso anno, quando Todd Haynes, durante la presentazione del suo ultimo film, May December, aveva anticipato che per i prossimo non si sarebbe risparmiato e in quanto a scene, piuttosto ardite, sarebbe potuto essere "vietato ai minori". Il regista è piuttosto affezionato a certi temi, tanto che uno dei suoi film più noti, Carol, era stato anche candidato a sei Oscar e tra le protagoniste vi era anche Rooney Mara, compagna proprio di Phoenix, che vinse la Palma d'Oro a Cannes come migliore attrice.