Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking su una sua ex consulente: le accuse contro la stilista Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking, chiusa l'inchiesta nei confronti della stilista. Tra gli elementi sotto esame figura anche un post pubblicato dall'imprenditrice su Instagram.

Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking ai danni di una sua ex consulente. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la Procura di Bologna, dopo le indagini svolte dalla Squadra mobile, ha chiuso un'inchiesta nei confronti della stilista. L'accusa è di aver adottato comportamenti volti a screditare la donna pubblicamente e privatamente.

Chiusa l'inchiesta su Elisabetta Franchi: rischia un processo per stalking ai danni della sua ex consulente. Secondo la procura di Bologna, gli episodi avrebbero avuto inizio a febbraio 2024. Tra gli elementi sotto esame, anche un post su Instagram in cui le attribuiva una relazione con il suo ex compagno: "Hai mai vissuto l'incubo di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?" Parole che avrebbero scatenato una tempesta d'odio contro la donna, individuata dai follower di Franchi. Le indagini hanno evidenziato come il comportamento della stilista abbia generato paura e ansia nella presunta vittima, che al momento lavora come broker e ha sporto denuncia.

La polemica contro Elisabetta Franchi per le sue parole

Elisabetta Franchi di recente ha raggiunto un accordo con la Regione Emilia – Romogna per migliorare le condizioni lavorative delle sue dipendenti, dal sostegno al rientro della maternità fino a maggiore flessibilità e formazione sulla parità di genere. In merito al tema della discriminazione, la stilista bolognese era stata condannata dal Tribunale del lavoro di Busto Arsizio. Nel corso di un evento del 2022, l'imprenditrice aveva rilasciato alcune dichiarazioni che suscitarono una forte reazione mediatica. In quell'occasione, infatti, aveva sostenuto di prediligere le assunzioni a donne over 40 "che possono lavorare h24".