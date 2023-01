“Effetto Mercoledì” per Shakira: su TikTok nascono le coreografie della canzone contro Piqué L’attacco in musica di Shakira all’ex marito è il caso mediatico più eclatante di questo inizio 2023. La testimonianza sta anche nell’effetto virale della canzone, diventata base delle coreografie su Tik Tok con la stessa Shakira che ha preso parte al gioco.

A cura di Andrea Parrella

Il casoShakira-Piqué continua a essere in cima ai temi più dibattuti a livello internazionale nelle ultime settimane. La diatriba nella coppia, con la cantante e l'ex calciatore che si sono separati dopo un lungo matrimonio insieme, ha avuto il risvolto di una vera e propria tenzone, un attacco diretto di Shakira all'ex marito fatto direttamente in musica. La session 53° di Bzrp Music è un intervento a gamba tesa sull'ex calciatore e la sua nuova fiamma, un singolo sfogo che sembra ritornare alle note furiose di "Te Felicito" con Ozuna, aprendo anche una parentesi sulla donna, la 23enne Clara Chia Marti.

Le coreografie nate su Tik Tok

Fatto sta che da giorni non si parla d'altro e siccome la questione è sulla bocca di tutti, essendo riuscita ampiamente a valicare i confini di una questione circoscritta a una nicchia e ad assumere i tratti del fenomeno, un fenomeno oggi non può fare a meno di Tik Tok. La canzone, infatti, è diventata la base per una coreografia lanciata dalla stessa Shakira. Sul suo account la cantante ha postato un video in cui, insieme a tre ballerine, esegue una breve coreografia su uno dei passaggi più noti e discussi della canzone che ha spopolato negli ultimi giorni, ispirandosi a dei passi creati da un'altra utente proprio sulle musiche della sua canzone.

Il caso Shakira come Lady Gaga con Mercoledì

Cento milioni di visualizzazioni in poche ore, oltre 15 milioni di like per un video che sta circolando e che, come è nella natura della piattaforma social, è destinato ad essere replicato e modificato all'infinito, attraverso un meccanismo partecipativo virale che non ha un'origine precisa ma, basandosi su pattern di riferimento, si espande e muta sulla base di un principio di condivisione costante. In questo caso, come spesso accade, la partecipazione al trend della stessa Shakira ha contribuito solo a certificare un trend già in atto. Insomma, le dimensioni del caso mediatico scatenato dalla revenge di Shakira, sono sempre più estese e non sembrano avere intenzione di arrestarsi. Un effetto "Mercoledì", con la coreografia della canzone della serie Netflix diventata un caso in poche settimane per effetto ripetizione. In quel caso era stata coinvolta un'altra superstar della musica come Lady Gaga, visto che la canzone in questione era un remix di ‘Bloody Mary’, il brano del 2011 della cantante che ha vissuto un’improvvisa ribalta.