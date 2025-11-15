Edwige Fenech: “Mai rivelato il nome del padre di mio figlio: lui non voleva il bambino e l’ho rispettato”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Edwige Fenech ha svelato il motivo che l’ha spinta a non dichiarare mai l’identità del padre di suo figlio Edwin: “Avevo 21 anni quando sono rimasta incinta, ma ho sempre rispettato il suo no”.

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 15 novembre, Edwige Fenech ha rivelato il motivo che l’ha spinta a mantenere segreta l’identità del padre di suo figlio per oltre 50 anni. L’attrice, appena 21enne, rimase incinta del suo primo e unico figlio, Edwin, che ha cresciuto da sola nonostante fosse, all’epoca della gravidanza, poco più che un’adolescente. Oggi racconta che a portarla a non rivelare mai il nome dell’uomo con cui ebbe la relazione da cui nacque il bambino fu proprio una scelta precisa del padre biologico di Edwin.

Edwige Fenech incinta a 21 anni, ha cresciuto suo figlio da sola

“Non rivelerò mai il nome del suo papà”, ha spiegato l’attrice nello studio della trasmissione di Canale 5, “Amo essere rispettata e rispetto gli altri. Quando una persona rifiuta, rispetto il suo no. Non vado a bussare alla sua porta”. Edwige ha mantenuto quel proposito per tutta la vita, occupandosi personalmente di Edwin, a cui ha dato il suo cognome.

L’uomo che lo ha concepito, ha aggiunto, ha sempre saputo di essere il padre del bambino, pur non volendo partecipare attivamente alla sua vita.

La nascita di Edwin e la paternità inizialmente attribuita a Fabio Testi

Edwin, unico figlio dell’attrice, è nato nel giugno 1971. La sua nascita fece scalpore proprio in seguito alla decisione della madre di non dichiararne la paternità. Subito dopo il parto, Fenech disse che il bambino era nato dalla sua relazione con l’attore Fabio Testi e che era stata una sua precisa scelta portare avanti la gravidanza, nonostante la storia con lui fosse già finita.

In seguito, però, ritrattò quella versione e spiegò di non volere rivelare alcuna informazione sull’identità del padre biologico. Si limitò a confermare che si trattasse di un italiano, negando però che fosse Testi, con il quale aveva avuto solo un breve flirt.