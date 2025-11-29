Antonella Mosetti: “Il mio compagno non è geloso del mio lavoro su Onlyfans, non può dirmi cosa fare”

Antonella Mosetti racconta il rapporto con Emanuele Cerroni, il compagno al quale è legata dalla scorsa estate e che sarebbe perfettamente d’accordo con le sue scelte professionali.

Antonella Mosetti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta il legame con Emanuele Cerroni, il compagno al quale è legata dalla scorsa estate. L’amore con Emanuele è arrivato in un momento difficile della sua vita, segnato dalla morte del padre. Proprio a causa di quel dolore enorme, qualche mese prima, Mosetti aveva deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi, determinata a vivere in solitudine il sentimento della perdita. Emanuele, ha confessato oggi, l’avrebbe corteggiata a lungo prima di convincerla a concedergli una possibilità.

Antonella Mosetti: “Emanuele ci ha messo 8 mesi a convincermi”

Sono otto i mesi durante i quali, prima da amico e poi da corteggiatore, Emanuele ha tentato di farle cambiare idea. “Io non ci pensavo proprio, era un amico e non ero per nulla presa”, ha confidato la showgirl, raccontando poi che il compagno sarebbe stato bravo a farle sentire la sua mancanza, fino a ribaltare il loro legame, “Mi ha raggiunta a Marrakech, dove ero in viaggio con un’amica, e lì tra cibo, balli e sorrisi il mio cuore è impazzito”.

Antonella ha aggiunto che Emanuele non avrebbe alcun problema con la sua attività professionale, ricordando che è stata una delle prime star della tv a sbarcare su OnlyFans. “Mi ha conosciuta così, sa che non può decidere al posto mio”, ha concluso l’ex ragazza di Non è la Rai.

Il dolore per gli aborti: "Sarei potuta essere madre di 4 figli"

Oggi 50enne, Antonella racconta di avere ormai accantonato il desiderio di avere un altro figlio oltre ad Asia Nuccetelli, sua primogenita, oggi adulta. La showgirl ha rivelato però di aver sperimentato un dolore fortissimo legato agli aborti subiti nel corso della sua vita: “Sarei potuta essere madre di quattro figli se non avessi avuto tutti gli aborti che ho avuto. E invece tra poco potrei diventare nonna. Va bene così. Anche Emanuele ha già due figlie”.