video suggerito

Antonella Mosetti: “Faccio nudo su OnlyFans ma dico no al porno. Ho rifiutato 50mila euro per un video” Ospite di Storie di Donne al Bivio, Antonella Mosetti ha parlato di OnlyFans, piattaforma dove da diverso tempo pubblica contenuti a luci rosse: “La richiesta più strana? La foto di una gamba cosparsa di miele”. Ci sono però dei limiti oltre i quali non vuole spingersi: “Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50 mila euro”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1.279 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Mosetti sarà ospite di Monica Setta nel programma Storie di Donne al bivio, nella puntata in onda il 5 febbraio. Showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata una delle prima donne in Italia ad aver aperto un profilo OnyFans, dove pubblica contenuti a luci rosse."Faccio nudo ma mi sono metta dei paletti. Mi avevano proposto anche 50 mila euro, ma ho detto no", ha spiegato nel corso dell'interivsta-

"Mi hanno proposto 50mila euro per un video ma ho detto no"

"Mi chiedono tutti di OnlyFans", ha raccontato Antonella Mosetti a Monica Setta. Da tempo la showgirl pubblica contenuti a luci rosse sulla piattaforma, dove ha deciso di aprire un profilo principalmente per gli ingenti guadagni che ne derivano. A tal proposito, ha confessato quali sono le richieste più strane ricevute: "La foto di una gamba cosparsa di miele. C'è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l'immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba".

In Italia è stata una delle prime ad avvicinarsi a questo mondo e, ha spiegato, non è stato per nulla facile: "Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un'apripista. Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare". Ci sono infatti dei limiti che Mosetti si è imposta e oltre i quali non vuole spingersi: "Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l'amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50 mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai".

Antonella Mosetti e l'amore

Nel corso dell'intervista a Storie di Donne al Bivio, Mosetti ha anche parlato anche dei suoi amori passati. "Abbiamo perso un bimbo", ha confessato a proposito del rapporto con Aldo Montano, durato circa cinque anni. Nel suo passato anche un matrimonio con Alex Nuccetelli, padre di sua figlia Asia. Quanto al più recente compagno francese, tra loro è definitivamente finita. Oggi la showgirl ha cambiato visione nei confronti dell'amore: "Da quando ho perso mio padre tutto è cambiato . Ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile".