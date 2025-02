video suggerito

Antonella Mosetti: “Alla morte di mio padre, Aldo Montano mi ha scritto un messaggio da lacrime vere” Antonella Mosetti ha raccontato, ospite di Storie di Donne al Bivio, momenti difficili come la scomparsa di suo padre, ricevendo un bellissimo messaggio dal suo ex Aldo Montano. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

Antonella Mosetti è stata ospite della puntata di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, dove le protagoniste sono, per l'appunto, noti volti femminili dello spettacolo. La showgirl ha raccontato alcuni aspetti della sua vita attuale, come l'apertura del profilo OnlyFans e ha parlato anche di un momento molto doloroso, come la scomparsa di suo padre, avvenuta due mesi fa, a seguito della quale a manifestarle tutto il suo affetto è stato un suo ex storico: Aldo Montano.

Il gesto di Aldo Montano alla morte del padre di Antonella Mosetti

Un racconto a tutto tondo quello di Antonella Mosetti, che non ha nascosto anche un periodo particolarmente difficile, come quello seguito alla scomparsa di suo padre: "Era la mia anima gemella" dice alla giornalista, mentre ricorda il gesto che ha fatto per lei uno dei suoi storici ex, Aldo Montano. Con l'ex schermidore la showgirl ha avuto una storia importante, circa sette anni:

Aldo lo porto sempre nel mio cuore, anche Asia è molto legata, è una persona incredibile. Due mesi fa è venuto a mancare il mio papà, Aldo mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme. Quando ami, vuoi bene per tutta la vita. C’è stima e c’è affetto.

Il lavoro su OnlyFans

La showgirl ha poi iniziato a parlare del suo lavoro. Da qualche tempo ha aperto un profilo OnlyFans: "È un tabù, tantissimo. Tante dello spettacolo hanno OnlyFans ma non lo sa nessuno, hanno delle agevolazioni particolari" racconta. A seguito delle domande della giornalista, Antonella Mosetti è entrata più nel dettaglio della sua presenza sulla piattaforma:

Seguo io il mio OnlyFans, non è in mano a un'agenzia. Anche perché non vorrei far gestire i miei contenuti a qualcuno con cui non ho nulla a che vedere, poi con un'agenzia ci puoi anche discutere. Come quando sei in televisione, uguale, con i bonifici, ho un commercialista bravissimo. Sto anche cercando di lavorare di meno. Forse il nome mi salva, non sono la classica influencer che nessuno conosce, hanno anche un po' timore a parlare con me. Le richieste che mi fanno, quando sono troppo hot non le faccio. Se mi vuoi vedere come in un calendario o vuoi un messaggio personalizzato, lo posso fare.

Mosetti, poi, racconta che ha deciso di dedicare non tutti i giorni a questo lavoro, sebbene in chat sia sempre attiva: "Mi piace comunque vivermi la mia famiglia e sono concentrata anche sui rapporti nostri" racconta, poi alla domanda di Monica Setta su un possibile pentimento risponde:

Non faccio niente di diverso da quello che ho sempre fatto in tutta la mia vita, purtroppo non mi hanno mai chiamata per intelligenza che non sapevano, o perché ero una giornalista, ho iniziato con Non è la Rai, dove si balla e si è carine e hanno continuato a chiamarmi soprattutto per quello.