Edoardo Tavassi si opera alle corde vocali, in un video ironizza sulla sua “nuova voce” L’ex naufrago racconta ai suoi fan che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un intervento per rimuovere un polipo alle corde vocali. Nulla di preoccupante, ma per sdrammatizzare ogni ansia Tavassi scherza sui social fingendo di avere la voce completamente modificata.

A cura di Giulia Turco

Edoardo Tavassi ha condiviso con i suoi fan la notizia di un intervento alle corde vocali al quale dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. L’ex naufrago, che lavora come doppiatore e videomaker, ha raccontato che spera di non perdere la sua caratteristica voce leggermente rauca, aggiungendo che l’intervento è necessario per via di un polipo che deve essere rimosso. “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”.

Tavassi dovrà rimuovere un polipo alle corde vocali

Come era prevedibile, Tavassi ha affrontato la faccenda dell’operazione con ironia e la giusta dose di leggerezza. Il problema alle corde vocali infatti non dovrebbe essere in alcun modo preoccupante, si tratterà di un intervento non complesso. Così ecco che l’ex naufrago la butta sul ridere: “Polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”, scherza, spiegando che semplicemente dovrà avere un po’ di pazienza perché dopo l’intervento recupererà la voce non nell’immediato. L’intervento è fissato per lunedì 19 settembre e nel frattempo Edoardo condivide i suoi timori sui social. Per sdrammatizzare finisce col postare ul video con la voce modificata da un filtro di Instagram. “Io non li leggo più i vostri messaggi. Sono tutte cose tipo: ‘Un mio amico l’ha fatto ed è morto’, ‘Un altro mio amico l’ha fatto e ora ha la voce di Luca Laurenti’”.

La sorella Guendalina ha sofferto di edema alle corde vocali

Anche la sorella Guendalina Tavassi ha sofferto di un problema con le corde vocali, emerso in particolare quando ha partecipato a Tale e Quale Show nel 2018. Dopo una sua esibizione nei panni di Cher, era stata la giudice Loretta Goggi a sollevare il problema: “Devi studiare, l’edema alle corde vocali viene quando uno le usa un po’ così…”. Si tratta di un disturbo dovuto all’infiammazione delle corde vocali, che può essere procurato dal fumo o da sforzi eccessivi nell’utilizzo dell’organo.