Edoardo Leo e la moglie Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent’anni insieme

Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati. I due, sposati da oltre vent’anni e sempre lontani dai riflettori, hanno preso strade diverse in “maniera consensuale e pacifica” per tutelare anche i loro figli, Francesco e Anita.

Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati dopo più di vent'anni insieme. A riportare la notizia è Dagospia, secondo cui la coppia si è detta addio "in maniera consensuale e pacifica", anche per provare a tutelare i due figli, Francesco e Anita, nati dalla loro lunga storia d'amore.

La fine della relazione tra Edoardo Leo e Laura Marafioti

Stando a quanto riportato dalla testata diretta da Roberto D'Agostino, i due erano già separati da tempo, ma è solo da poco che avrebbero strade diverse in maniera definitiva. Il loro incontro è avvenuto negli Anni Novanta e nel 2000 si sono sposati, costruendo una relazione solida e che hanno sempre cercato di tenere lontana dai riflettori. Le loro apparizioni in pubblico, infatti, sono sempre state piuttosto sporadiche, tanto è vero che proprio l'attore romano, parlando della sovraesposizione di certi colleghi, ha più volte ribadito: "Non mi piace l'esibizionismo di molti attori" e, infatti, ha sempre cercato di custodire quanto più possibile il suo privato. L'attore, infatti, anche in questa occasione non ha commentato in alcun modo quanto trapelato sulla fine della sua relazione.

Laura Mirafioti da ballerina ad attrice, passando per il canto

Se Edoardo Leo è ormai noto come uno degli attori più affermati del cinema italiano, l'ormai ex moglie Laura Marafioti proviene anche lei dal mondo dello spettacolo. Aveva iniziato la sua carriera come ballerina, partecipando a programmi noti come Buona Domenica, Carramba che Fortuna, Furore, proseguendo la sua attività artistica a teatro, dove ha preso parte a diversi spettacoli e musical. Oggi, infatti, visti i suoi inizi, insegna danza a Roma. Non sono mancate anche alcune esperienze cinematografiche, sia come danzatrice, ma anche in veste di attrice in alcuni cortometraggi. Di recente ha anche scritto uno spettacolo che sarà rappresentato in vari teatri romani. Oltre al ballo e alla recitazione non è mancato nemmeno il canto e, infatti, si era cimentata come interprete e autrice pubblicando un album, utilizzando però lo pseudonimo di La Elle. Uno dei brani da lei scritti ha ricevuto anche la candidatura ai David di Donatello, ed era stato scelto come colonna sonora del film Buongiorno Papà, diretto proprio da Leo.