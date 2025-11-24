È morto Udo Kier, l’attore tedesco di molti film di Lars von Trier aveva 81 anni

È morto all’età di 81 anni l’attore Udo Kier, figura nota del cinema europeo e internazionale, che nel corso della carriera ha collaborato con alcuni dei registi più influenti degli ultimi decenni.

L’attore tedesco Udo Kier, figura nota del cinema europeo e internazionale, è morto all’età di 81 anni. Con il suo volto, la voce ipnotica e la capacità di passare con naturalezza dal cinema d’autore ai ruoli più eccentrici e provocatori, Kier era diventato negli anni un simbolo del cinema di culto mondiale. La notizia della sua scomparsa arriva al termine di una lunga carriera, durata sei decenni, nel corso della quale l'attore aveva partecipato a oltre duecento film tra produzioni indipendenti, horror sperimentali, blockbuster hollywoodiani, collaborazioni con alcuni dei registi più influenti degli ultimi decenni, tra cui Lars von Trier, Werner Herzog e Gus Van Sant. La sua morte segna la fine di una presenza scenica inconfondibile, capace di lasciare un’impronta sia nei circuiti più alternativi sia nel grande cinema internazionale.

L'annuncio della morte

La notizia del decesso è stata confermata dal suo compagno, l’artista Delbert McBride, che ha reso pubblica la morte dell’attore nella giornata di domenica in California. Per il momento non è stata comunicata alcuna causa ufficiale del decesso e le informazioni diffuse si limitano all’annuncio della scomparsa, che ha rapidamente iniziato a circolare tra media e addetti ai lavori, suscitando numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan.

Momenti chiave della sua carriera

Nato a Colonia nel 1944, Udo Kier ha costruito una carriera straordinariamente prolifica collaborando con registi come Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder, Andy Warhol, Werner Herzog e Gus Van Sant. La sua fama deriva soprattutto dai ruoli intensi, a volte disturbanti, che lo hanno reso un’icona del cinema d’avanguardia e del genere horror, ma anche a partecipazioni in film comici come Ace Ventura. Ha interpretato personaggi memorabili in film come Flesh for Frankenstein, My Own Private Idaho, Blade, Melancholia e Iron Sky. Con la sua capacità di fondere eleganza, follia e presenza scenica magnetica, Kier è diventato nel tempo un volto cult, amatissimo dagli appassionati di cinema alternativo e riconosciuto universalmente per la sua versatilità. Oltre al cinema, ha messo la sua arte anche al servizio del mondo dei videogame, impersonando Yuri nei filmati in alcune missioni del videogioco Command & Conquer: Red Alert 2 e nell'espansione Command & Conquer: Yuri's Revenge