Rob Reiner e sua moglie Michele Singer trovati morti in casa: li avrebbe uccisi il figlio Nick

Rob Reiner e la moglie Michele trovati morti nella loro casa di Los Angeles. Il figlio Nick interrogato dalla polizia. Hollywood sotto shock per la scomparsa del regista di Harry ti presento Sally, Misery e Stand by me.

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro abitazione. Secondo fonti vicine alla famiglia, rilanciate da People, a ucciderli sarebbe stato il figlio trentaduenne Nick. La polizia non ha ancora confermato ufficialmente questa versione, ma il giovane è attualmente sotto interrogatorio. Non ci sono arresti al momento.

Harry ti presento Sally, La storia fantastica e due pietre miliari della filmografia di Stephen King, Stand by me – Ricordo di un'estate e Misery non deve morire. Questo è solo un piccolo assaggio delle tante opere a cui Rob Reiner ha apposto la sua firma.

L'intervento dei soccorsi

Domenica pomeriggio, intorno alle 15:30, i vigili del fuoco di Los Angeles sono stati allertati per un intervento di emergenza sanitaria. All'arrivo nella residenza, hanno scoperto i corpi senza vita di un uomo e una donna. Nel tardo pomeriggio, sono state confermate le identità del regista e di sua moglie.

Il Deputy della Polizia Alan Hamilton parla con la stampa all’esterno della casa dei Reiner.

La carriera di Rob Reiner

Il nome di Rob Reiner è legato ad alcuni dei film più amati della storia di Hollywood. La sua carriera dietro la macchina da presa inizia nel 1984 con This Is Spinal Tap, mockumentary cult che ridefinisce il genere della commedia musicale. Nei sei anni successivi, Reiner firma una serie impressionante di successi: Stand by Me nel 1986, La storia fantastica nel 1987, Harry ti presento Sally nel 1989, Misery nel 1990 e Codice d'onore nel 1992.

Legato all'opera di Stephen King e all'amicizia con lo scrittore, in suo onore fonda la Castle Rock, come il nome della cittadina immaginaria inventata proprio da King. Più di recente, aveva diretto tre episodi dell'ultima stagione di The Bear.

Il dolore di Billy Crystal

Billy Crystal, che con Rob Reiner aveva partecipato a Harry ti presento Sally nel 1989, è stato visto lasciare la casa di Rob Reiner a Brentwood nella serata di domenica. Anche il comico Larry David si è precipitato sul posto dopo la notizia della morte dell'amico regista e di sua moglie. Secondo quanto riportato da Fox News, Billy Crystal sembrava sul punto di piangere. Proprio la commedia Harry ti presento Sally segnò l'incontro tra il regista e sua moglie Michele. I due si erano sposati in quello stesso anno, in un matrimonio felice e condito da altri due figli oltre al presunto assassino.

Il regista si era schierato dopo l'assassinio di Charlie Kirk

Dagli Stati Uniti emerge un dettaglio interessante. Andrew Kolvet, portavoce di Turning Point USA, la fondazione di Charlie Kirk, ha voluto ricordare Rob Reiner pubblicando un video dell'ultima apparizione del regista nel quale commentava appunto l'assassinio di Kirk, avvenuto il 10 settembre 2025.

"Non dovrebbe accadere a nessuno, qualunque siano le proprie convinzioni politiche. Non è accettabile. Non è così che si risolvono i problemi", aveva dichiarato Reiner, citando poi "gli insegnamenti di Gesù" mentre elogiava Erika Kirk, moglie di Charlie, per aver perdonato il presunto assassino. "Penso che sia ammirevole", aveva aggiunto.