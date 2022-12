È morto Ruggero Deodato, il regista di Cannibal Holocaust aveva 83 anni È morto Ruggero Deodato, celebre regista firma di Cannibal Holocaust, all’età di 83 anni. L’annuncio arriva da Sergio Martino, suo collega e amico, attraverso un post su Facebook.

A cura di Gaia Martino

È morto Ruggero Deodato, il regista di Cannibal Holocaust, stando a quanto riporta La Repubblica che cita un collega dello sceneggiatore, il regista pilastro del cinema italiano di genere thriller poliziesco Sergio Martino, che lo ha omaggiato sul suo profilo Facebook. "Ho appena saputo che Ruggero Deodato ci ha lasciato. Con lui ho diviso una stagione bellissima di cinema. Abbiamo iniziato praticamente insieme un percorso parallelo che in questi anni di rivalutazione del nostro cinema ci ha "goliardicamente" portato in giro per il mondo insieme. Ciao Ruggero", le sue parole.

Ruggero Deodato aveva 83 anni e sono sconosciute le cause della morte. È stato il "maestro" di grandi nomi del cinema italiano quali Quentin Tarantino, Oliver Stone ed Eli Roth. Il suo film più famoso, considerato uno dei più agghiaccianti e controversi della storia del cinema, è Cannibal Holocaust, pubblicato nel 1980, che finì anche in tribunale. In quella pellicola sono contenute scene di reali uccisioni di animali per le quali il regista fu condannato a quattro mesi di carcere con condizionale.

La carriera di Ruggero Deodato

Nato a Potenza il 7 maggio 1939, prima di Cannibal Holocaust, il celebre regista definito da molti "estremo" diresse "Ultimo mondo cannibale" dando vita alla Trilogia dei cannibali. Lui però iniziò la sua carriera cinematografica con commedie e polizieschi prima di diventare celebre con i film horror. Oltre i film, ha diretto alcune famose fiction tra cui "I ragazzi del muretto" e "Noi siamo angeli" con Bud Spencer. Nel 2007 recitò come attore in "Hostel: Part II", diretto da Eli Roth, fortemente voluto da Tarantino, produttore del film. Poi in The Museum of Wonders, e in Nero infinito di Giorgio Bruno, nel quale ha ricoperto un piccolo ruolo. Lascia il figlio Saverio Deodato Dionisio, attore italiano, nato dal matrimonio, finito nel 1979, con Silvia Dionisio.