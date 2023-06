È morto Philippe Pozzo di Borgo, la sua storia ha ispirato il film Quasi Amici È morto Philippe Pozzo di Borgo. Aveva 72 anni. L’imprenditore e aristocratico francese aveva ispirato il film Quasi Amici con François Cluzet e Omar Sy. Dal 1993, l’uomo era tetraplegico a causa di un incidente in parapendio.

A cura di Daniela Seclì

È morto Philippe Pozzo di Borgo. Aveva 72 anni. L'imprenditore e aristocratico francese era noto a livello internazionale per avere ispirato la trama del film Quasi Amici, diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano e interpretato da François Cluzet e Omar Sy. Ad annunciare la morte, che sarebbe avvenuta a Marrakech, il quotidiano Le Figaro. Dal 1993, l'uomo era tetraplegico a causa di un incidente in parapendio.

La storia di Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo apparteneva a una famiglia nobile e conduceva una vita tra agi e raffinatezze in un sontuoso palazzo a Parigi. Il suo destino, tuttavia, non è stato affatto roseo. Il primo dolore che gli ha inflitto è stato quello della morte della moglie per una rara forma tumorale. Poi, nel 1993, il tragico incidente mentre faceva parapendio. Così, l'uomo è rimasto paralizzato dal collo in giù e la sua quotidianità è cambiata drasticamente. L'imprenditore, allora, ha deciso di riversare la sua sofferenza nel libro "Il diavolo custode", in cui ha raccontato la lotta con il suo corpo, il pensiero della morte della moglie che ancora lo tormentava e poi il fatto di sentirsi un uomo "inutile, finito" dopo l'incidente. Per reagire, ha provato a ritrovare il gusto dei piaceri della vita, si è impegnato nel sociale, ma la vera svolta è arrivata quando nella sua vita è entrato Abdel Sellou, un immigrato algerino che da poco era uscito di prigione e che è diventato il suo badante. Il loro rapporto, prima burrascoso poi inestricabile, si è trasformato in una solida amicizia.

La commozione del regista di Quasi Amici

Oliver Nakache, uno dei registi di Quasi Amici, ha reso omaggio a Philippe Pozzo di Borgo su Twitter: "Abbiamo appena appreso con grande tristezza la notizia della morte del nostro amico Philippe Pozzo di Borgo. Accettando di far adattare la sua storia, ha cambiato le nostre vite e quelle di molte persone vulnerabili e fragili. Conserviamo il ricordo di un uomo coraggioso, dignitoso, umile e combattivo. Il suo umorismo e la sua intelligenza ci mancheranno. Averlo conosciuto è stato un raro privilegio. Cercheremo di portare avanti le sue battaglie".