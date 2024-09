È morto Maurizio Bologna, l’attore colpito da un infarto mentre lavorava: aveva 58 anni

video suggerito

È morto Maurizio Bologna. L'attore palermitano aveva 58 anni ed è stato colpito da un infarto mentre si trovava seduto alla sua scrivania. Lavorava come impiegato nell'ufficio medico legale dell'inps.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Maurizio Bologna. L'attore palermitano aveva 58 anni ed è stato colpito da un infarto mentre si trovava seduto alla sua scrivania. Lavorava come impiegato nell'ufficio medico legale dell'inps. In passato si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua carriera come attore teatrale, televisivo e cinematografico. Tra i suoi ruoli si ricordano quelli in La mafia uccide solo d'estate, Makari e Incastrati con Ficarra e Picone.

La carriera di Maurizio Bologna: gli esordi a teatro

Nato a Palermo, Maurizio Bologna ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1975, quando ha iniziato a esibirsi nei teatri della sua città, fino ad arrivare al Teatro Bellini grazie al suo talento. Nel 2007 venne scritturato dal Teatro Biondo Stabile di Palermo per lo spettacolo Fahrenheit 451, diretto da Luca Ronconi. Oltre a questa esperienza, si ricorda anche la sua interpretazione in Marat/Sade di Peter Weiss, diretto da Claudio Gioè.

Le esperienze televisive di Bologna

Dal teatro al piccolo schermo: nel 2005 Maurizio Bologna debutta in televisione con la docufiction Il Caravaggio, trasmessa dalla Rai. E, sempre per Rai Fiction, nel 2016 entra a far parte del cast di Commisario Maltese, mentre l'anno successivo ricopre il ruolo di Vito Ciancimino nel film La mafia uccide solo d’estate. E poi ancora atri ruoli in produzioni come I Topi di Antonio Albanese e il Cacciatore 3.

Recentemente, poi, torna sul piccolo schermo con la serie Netflix Incastrati, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. E poi ancora il film La bocca dell'anima. Il 14 luglio, una delle sue ultime apparizioni, è stato protagonista dello spettacolo Nelle tenebre nasce la speranza, andato in scena la sera del 400° Festino di Santa Rosalia.