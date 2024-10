È morto l’attore Michel Blanc, lo psichiatra nel film “Il Mostro” di Roberto Benigni aveva 72 anni

video suggerito

Michel Blanc si è spento nella notte tra giovedì 3 venerdì 4 ottobre all'età di 72 anni. L'attore e regista francese era stato ricoverato in un ospedale di Parigi dopo per un infarto. La notizia è stata riportata da Paris Match. Michel Blanc ha indossato i panni del professor Paride Taccone nel film Il Mostro (1994) diretto e interpretato da Roberto Benigni.

Il cordoglio di Rachida Dati, ministro francese della Cultura: "Il dolore è immenso"

Michel Blanc si è spento a 72 anni per un infarto. La notizia della sua scomparsa, riportata da Paris Match, è stata commentata dal ministro francese della Cultura, Rachida Dati. "Il dolore è immenso, commisurato al suo talento – ha scritto Dati su X – Davanti alle telecamere di Bertrand Blier, Robert Altman e Pierre Schoeller, Michel Blanc ci ha stupito per la varietà della sua recitazione, ma anche per il suo talento di regista".

Il regista francese Bertrand Blier insieme a Michel Blanc

La carriera di Michel Blanc e il film accanto a Roberto Benigni

Michel Blanc nacque a Courbevoie il 16 aprile 1952 e negli anni Settanta Blanc fondò il gruppo comico teatrale Splendid assieme agli attoriThierry Lhermitte, Christian Clavier e Gérard Jugnot. L'attore viene ricordato soprattutto per il suo ruolo in French Fried Vacation, commedia del 1978 in cui indossa i panni dello scampolo impacciato Jean-Claude Dusse. Come regista è stato premiato al Festival di Cannes sia per la recitazione per Lui che portava i tacchi a spillo che per la sceneggiatura con Grosse fatigue. Nel 1994, Michel Blanc recitò al fianco di Roberto Benigni nel film Il Mostro. Nella pellicola Benigni indossa i panni di Loris, un quarantenne disoccupato che vive di lavoretti e piccoli espedienti che viene accusato di alcuni omicidi. MichelBlanc, invece, è il prof. Paride Taccone, un medico psichiatra che lavora insieme alla polizia per evitare che il mostro commetta nuovi omicidi.