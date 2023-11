È morto Kevin Turen, produttore di Euphoria e The Idol Deadline fa sapere che la morte del produttore, 44 anni, è avvenuta in circostanze ancora non chiare. Nato e cresciuto a New York, era considerato uno degli astri nascenti nella produzione televisiva e cinematografica. C’è la sua firma dietro ad Euphoria, The Idol, ma anche alla trilogia X e a Pieces of a Woman.

A cura di Giulia Turco

(Kevin Turen, foto Getty)

È morto in circostanze ancora non chiarite Kevin Turen, produttore cinematografico che ha firmato, tra i suoi ultimi lavori, Euphoria, l'acclamata serie HBO e The Idol, con Lily Rose Deep, cancellata dopo la prima stagione. A dare la notizia è Deadline, che ha informato di una morte improvvisa ma ancora senza motivazioni rese ufficiali, avvenuta durante il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 novembre. L’uomo aveva 44 anni e una famiglia con la moglie Evelina.

Chi era Kevin Turen, stella nella produzione di Hollywood

Nato e cresciuto nel cuore di New York, a Manhattan, Kevin Turen era considerato dalla critica uno degli astri nascenti più brillanti degli ultimi anni. Si è imposto nella produzione cinematografica arrivando ad incassare numerosi successi con serie tv del calibro di Euforia che ha spopolato negli Stati Uniti e non solo. Ha esordito ad Hollywood con Wassup Rockers di Larry Clark nel 2005, ha collaborato spesso con il collega produttore e regista Sam Levinson (insieme al quale ha fondato la Little Lamb Production nel 2018), sia per quanto riguarda Euphoria che per Malcom and Marie e per la trilogia cinematografica horror X con Ti West. C’è la sua firma anche dietro al successo di Pieces of a Woman, che nel 2020 ha garantito a Vanessa Kirby una nomination agli Oscar come miglior attrice.

(Il photocall di X, marzo 2022. Foto Getty)

Il ricordo di Kevin Turen che lascia moglie e figli

“Nonostante i suoi molti traguardi a Hollywood, le più grandi passioni di Kevin erano la sua famiglia e i suoi amici”, ha ricordato Jay Penske, CEO di Penske Media Corporation e caro amico del produttore. “Era così fiero dei suoi figli. Lui e sua moglie Evelina erano determinati a crescerli con grandi valori e ad assicurarsi che avrebbero fatto la differenza nel mondo”. Turen lascia infatti due figli, Jack e James, nati dal suo matrimonio celebrato nel 2012. “Siamo tutti affranti per loro e avvertiamo un profondo senso di perdita. Kevin ci mancherà tantissimo. Questa città ha perso una delle sue più brillanti stelle nascenti oggi”.