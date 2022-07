È morto Kazuki Takahashi, l’inventore di Yu-Gi-Oh è stato trovato senza vita in mare È stato trovato senza vita il fumettista Kazuki Takahashi, ideatore del famosissimo anime e poi gioco Yu-Gi-Oh!. Il 60enne stava facendo snorkeling a largo della città di Nago.

A cura di Ilaria Costabile

È stato trovato senza vita il corpo di Kazuki Takahashi, fumettista famoso per aver dato vita a diverse anime giapponesi, ma soprattutto ideatore di Yu-Gi-Oh, vero e proprio fenomeno tra gli adolescenti nei primi Anni Duemila. Il sessantenne è stato trovato esanime al largo di Nago, una città dell'arcipelago di Okinawa, dove si trovava per fare snorkeling, a ritrovare il corpo è stata poi la guardia costiera.

Il ritrovamento del corpo

La notizia è stata confermata dall'emittente giapponese NHK, il corpo è stato rinvenuto nella mattinata di martedì 6 luglio, sul momento purtroppo la guardia costiera non ha potuto fare nient'altro se non identificare il cadavere, accertandosi che fosse quello del noto fumettista, intanto sull'accaduto è in corso un'indagine della polizia. La sua popolarità si deve soprattutto all'invenzione dell'anime Yu-Gi-Oh! che non solo è diventato un cartone animato, ma è anche diventato un vero e proprio gioco di carte che ha appassionato ragazzi di tutte le età. Sin dalla fine degli Anni Novanta, ma per gran parte del Duemila, le carte di Yu-Gi-Oh! divennero un gioco imprescindibile per un'intera generazione che, infatti, si era completamente immersa nel mondo creato da Takahashi.

Il successo di Yu-Gi-Oh!

Il nome della sua creazione più nota, Yu-gi-Oh!, non è casuale e infatti significa "il re dei giochi", ed è ambientato in un mondo fantastico, nel quale i personaggi si sfidano attraverso dei duelli in cui le carte che possiedono prendono vita durante lo scontro e sono effettivamente le vere protagoniste del "combattimento". L'anime fu pubblicato in Giappone dalla casa editrice Konami, mentre fuori dall'area nipponica si occupò della distribuzione la Upper Deck Entertainment, con un successo incredibile tanto da essere pubblicato da oltre quaranta nazioni. Dall'idea del manga sono state poi create della carte collezionabili.