Morta Shonka Dukureh, l’attrice e cantante aveva recitato nel film “Elvis” Aveva soli 44 anni Shonka Dukureh, artista che aveva preso parte al recente film di Baz Luhrmann. A trovarla senza vita nel suo letto è stato il figlio, non si conoscono ancora le cause del decesso.

A cura di Andrea Parrella

L'attrice e cantante Shonka Dukureh è stata trovata morta nella sua casa di Nashville, nello stato del Tennessee. Di recente è arrivata nelle sale cinematografiche debuttando sul grande schermo nel film di Baz Luhrmann dedicato alla vita di Elvis. Dukereh aveva 44 anni e il suo corpo è stato ritrovato nella mattina di ieri nella sua camera da letto da uno dei due figli insieme ai quali la donna viveva, che ha chiesto immediatamente l'aiuto dei vicini. Sul corpo di Shonka Dukereh non è stato trovato alcun segno di violenza e proprio per questa ragione a offrire maggiori elementi sulle cause del decesso dovrà essere necessariamente il risultato dell'autopsia.

L'ultima foto sui social

L'ultima pubblicazione sui social della cantante risale alla scorsa domenica, un semplice autoscatto in automobile. Inevitabilmente in commento a questo post, nelle ultime ore stanno arrivando tantissimi ricordi da parte di fan e appassionati della sua attività musicale, che ne piangono la scomparsa.

Il ruolo nel film "Elvis"

Celebre cantante blues, Shonka Dukereh ha collaborato in carriera con star del calibro di Jamie Lidell, Nick Cave e Mike Farris. Una carriera che quest'anno l'aveva vista anche debuttare sul grande schermo nella pellicola che racconta la vita del re del rock, in cui lei ha interpretato il ruolo ironico della cantante R&B Willie Mae “Big Mama” Thornton, artista che nel 1952 incise Hound Dog di Jerry Leiber e Mike Stoller, una canzone che successivamente è stata incisa anche da Elvis Presley.

Tra le altre cose, di recente Shonka Dureh era comparsa di recente sul palco del Coachella, il celebre festival internazionale, in compagnia Doja Cat, con cui aveva avviato proprio la campagna promozionale del film di Baz Luhrmann, proponendo al pubblico il singolo della colonna sonora.