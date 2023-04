È morto Julian Figueroa, il noto cantante e attore messicano aveva 27 anni Julian Figueroa, attore e cantante messicano, uno dei figli di Joan Sebastian, è morto all’età di 27 anni. A darne notizia la madre Maribel Guarcia, in un lungo post su Instagram: “È stato trovato privo di sensi nella sua stanza. Il referto medico indica che è morto per infarto miocardico acuto”.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Julian Figueroa. Il cantante e attore messicano aveva 27 anni. A darne notizia la madre Maribel Guardia con un messaggio sui social. Di recente era stato protagonista della telenovela Mi camino es amarte e stava anche lavorando al suo primo album da solista. Il decesso è avvenuto nella giornata di Pasqua, domenica 9 aprile, a Città del Messico.

Le cause della morte di Julian Figueroa

A spiegare la cause della morte è stata la madre del giovane, Maribel Guardia, con un lungo messaggio sui social. La donna ha spiegato che Julian Figueroa è stato trovato senza vita nella sua stanza, senza alcuna traccia di violenza. Secondo il referto, sarebbe morto a causa di un infarto. Questa la spiegazione della madre:

È stato trovato privo di sensi stasera nella sua stanza, mentre ero a teatro. Hanno chiamato il 911 e quando sono arrivate l’ambulanza e la polizia lo hanno trovato morto, senza alcuna traccia di violenza. Il referto medico indica che è morto per infarto miocardico acuto e fibrillazione ventricolare.

Chi era Julian Figueroa

Julian Figueroa avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 5 maggio. Era figlio d'arte: sua madre Maribel Guarcia è una nota attrice, mentre il padre Joan Sebastian era un cantante famoso in Messico, scomparso nel 2015. I suoi fratelli, Trigo e Juan, sono stati uccisi rispettivamente nel 2006 e nel 2010, come riporta People. Julian si era costruito negli anni una carriera nel mondo dello spettacolo, sia come cantante che come attore sul piccolo schermo. Tra i suoi successi in ambito musicale si ricordano Volarè e Como Olvidar. In più, di recente, stava lavorando al suo primo album da solista. Per quanto riguarda la recitazione, di recente è stato protagonista della telenovela Mi Camino es Amarte.