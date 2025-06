È morto Jack Betts, l’attore di Spiderman e star degli spaghetti western aveva 96 anni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È morto Jack Betts, volto noto nel mondo dei film spaghetti western e interprete di Henry Balkan in Spiderman (2002). Aveva 96 anni. A dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta il 19 giugno nel sonno, il nipote Dean Sullivan a The Hollywood Reporter.

La carriera di Jack Betts

Nato nel 1929 nel New Jersey, Jack Betts si trasferì a Miami all'età di 10 anni. Nacque qui la sua passione per la recitazione dopo aver visto l'interpretazione di Laurence Oliver in Cime Tempestose. Dopo gli esordi nel mondo del teatro e gli studi presso l'Actors Studio, la sua carriera prese il via in Italia negli Anni Sessanta, quando arrivò a Cinecittà e si avvicinò al mondo dei film spaghetti western, dove recitò usando lo pseudonimo di Hunt Powers. Il suo film d'esordio fu Sugar Colt nel 1966, per il quale ottenne la parte fingendo di essere un abile cavallerizzo. Tra gli altri film si ricordano La più grande rapina del West (1967), Inginocchiati straniero… I cadaveri non fanno ombra!' (1970), Quel maledetto giorno d'inverno, Django e Sartana all'ultimo sangue (1970), Giù le mani… carogna! (1971), Giù la testa…hombre! , Per una bara piena di dollari' (1971).

Condivise il suo periodo d'oro con personaggi come Clint Eastwood, come raccontò in un'intervista del 2021: “Alloggiavamo in hotel vicini. Lui andava sul suo monte a girare i suoi western, io sul mio. Ma i suoi film venivano distribuiti in tutto il mondo, i miei ovunque tranne che in Canada e America”. Successivamente Betts negli Stati Uniti, dove negli Anni Novanta e Duemila divenne volto di film di successo come Demoini e Dei e Spiderman (2002), nel quale interpretò il personaggio di Henry Balkan. Per quanto riguarda la sua sfera privata, un capitolo importante fu l'amicizia con l'attrice Dorias Roberts, che conobbe nel 1954 e con la quale condivise per quasi 30 anni la stessa casa a Hollywood Hills.