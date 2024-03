È morto Fritz Wepper, l’attore tedesco indimenticabile assistente dell’ispettore Derrick Si è spento all’età di 82 anni l’attore tedesco Fritz Wepper, noto per aver interpretato il ruolo di Harry Klein, l’assistente dell’indimenticabile Ispettore Derrick. È morto in Baviera, in una casa di riposo, a causa delle conseguenza di un tumore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si è spento all'età di 82 anni Fritz Wepper, l'attore tedesco noto per aver interpretato il ruolo di Harry Klein, l'assistente dell'indimenticabile ispettore Derrick, nell'omonima serie televisiva. La morte è sopraggiunta in una casa di riposo in Baviera, a seguito delle complicanze di un tumore, come annunciato dalla testata tedesca Bild, ma a darne notizia è stata anche la compagna, la regista Susanne Kellermann.

La carriera di Fritz Wepper tra cinema e tv

Fritz Wepper nacque a Monaco di Baviera, il 17 agosto 1941, era figlio dell'avvocato Friedrich Karl Wepper, che fu tra le fila dell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, ma di cui si persero le tracce in Polonia nel 1945. Il giovane Wepper iniziò la sua carriera a soli nove anni, nell'emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk, per la quale recitava in un programma per bambini, nel 1952 arrivò il debutto a teatro con Peter Pan. A distanza di qualche anno, poi, comparve nel suo primo film "Il ponte" diretto da Bernhard Wicki, a cui seguirono altri titoli, uno degli ultimi di quegli anni fu L'ultimo treno da Vienna, di Arthur Hiller. Il successo vero e proprio, però, arrivò con il ruolo televisivo di Harry Klein, prima al seguito del commissario Herbert Keller e, poi, assistente dell'ispettore Stephan Derrick, per l'appunto nella serie L'ispettore Derrick, ruolo che interpretò dal 1974 al 1998. A succederlo in questo iconico ruolo fu suo fratello minore, tanto nella vita che sul set, ovvero Elmar Wepper, con il quale recitò anche in altre serie televisive.

Ma non solo televisione, nel 1972 Wepper affiancò Liza Minelli, interpretando Fritz Wendel nella trasposizione cinematografica di Cabaret, film che si aggiudicò otto premi Oscar. Wepper è poi conosciuto in Italia per essere stato insieme a Jutta Speidel nel cast della fiction Un ciclone in convento, andata in onda su Rai 1 dal 2002, dove interpretava il sindaco Wolfgang Wöller. Questo ruolo è stato suo fino a quando la serie non è stata cancellata, nel 2021, ma intanto è comparso anche in altre serie come Omicidi nell'alta società, nel ruolo del dottor Wendelin Winter, accanto alla figlia, anche lei attrice, Sophie Wepper.