video suggerito

The Good Doctor 7, una morte scioccante di uno dei personaggi storici Il quinto episodio della stagione conclusiva della serie con Freddie Highmore ha scioccato i fan per una morte improvvisa e inaspettata. Contiene spoiler sulla stagione 7 di The Good Doctor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il quinto episodio della settima stagione di The Good Doctor, che ricordiamo essere la stagione conclusiva della popolare serie con Freddie Highmore, ha scioccato gli spettatori statunitensi che hanno avuto la possibilità di guardarlo in prima mondiale. È stato infatti ucciso un personaggio storico della serie, in un modo del tutto improvviso. In Italia, l'episodio sarà trasmesso probabilmente nell'autunno del 2024.

Chi è morto in The Good Doctor 7: attenzione spoiler

Nell'episodio 5 di The Good Doctor 7 intitolato "Who At Peace", il Dr Asher Wolke interpretato da Noah Galvin è stato ucciso, picchiato a morte per le sue origini ebree da un antisemita. Succede tutto poco dopo che il personaggio aveva fatto pace con le sue origini, riconnettendosi al giudaismo. Dopo aver assistito alla cerimonia di matrimonio di un suo paziente, il dottore riporta il rabbino alla sua sinagoga e quando la trovano vandalizzata, si ritrovano davanti ad alcuni energumeni, gli stessi che hanno distrutto il luogo di culto. A quel punto, Asher minaccia di chiamare la polizia e proprio quando sembra che i vandali stanno per andare via, il medico viene colpito fatalmente alla testa morendo sul colpo.

Nel promo del sesto episodio, in onda la prossima settimana negli States, si vede il Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) presenziare al funerale del caro amico scomparso. Il personaggio del Dr Wolke era apparso per la prima volta nella terza stagione, affrontando una serie di aspetti e di contrasti: il primo fra tutti, appunto, l'appartenenza alla sua religione; il secondo aspetto, la sua sessualità. Proprio poco prima di morire, il Dr Asher Wolke era apparso compiuto, amato da un uomo e sostenuto dal suo ambiente e dalla sua comunità religiosa. Come spesso accade nella serialità, i personaggi che completano il loro ciclo vengono poi ‘killed off', eliminati.