Grey's Anatomy arriva alla stagione 21: è un nuovo record per la serie di Shonda Rhimes Shonda Rhimes migliora il suo record per la serie che consolida il suo primato di medical drama più longevo della storia della televisione americana: Grey's Anatomy rinnovato per la stagione 21.

Grey's Anatomy è stata rinnovata per la stagione 21 dal newtork della ABC. È storico. Shonda Rhimes migliora il suo record per la serie che consolida il suo primato di medical drama più longevo della storia della televisione americana. Adesso, diventerà anche la serie in prima serata più longeva nella storia della NBC. La serie continua a macinare ascolti nonostante sia cambiata così tanto in vent'anni: parliamo di una media da 3.5 milioni di spettatori e un rating pari allo 0.5 per il target 18-49 anni. Numeri molto buoni. .

La reazione di Shonda Rhimes

Shonda Rhimes, creatrice di Grey's Anatomy, ha pubblicato su Instagram la sua soddisfazione, condividendo una serie di scatti realizzati in particolare nel 2015, in occasione del 250esimo episodio: "Le parole non possono esprimere la mia gratitudine per il fatto di essere ancora sui vostri schermi, nei vostri salotti e nei vostri cuori quasi 10 anni dopo. Grey's è qualcosa che ho fatto oltre 20 anni fa e sono incredibilmente orgogliosa che sia stata rinnovata per la 21esima stagione. Onestamente questo non sarebbe stato possibile senza di voi che vi interessate alle storie che racconto, senza il talentuoso cast, gli autori e la troupe. Wow!".

Quando arriveranno in Italia i nuovi episodi di Grey's Anatomy

C'è grande attesa per conoscere i futuri episodi di Grey's Anatomy, ma bisognerà ancora aspettare un po', almeno un anno e mezzo. Come sempre, in Italia i nuovi episodi di Grey's Anatomy saranno disponibili sulla piattaforma streaming on demand Disney+, ma non abbiamo ancora una data ufficiale. Confermato il cast: Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis e Niko Terho.