È morto Eugenio Allegri, la voce di “Novecento” di Baricco aveva 66 anni L’attore italiano, maestro della Commedia dell’Arte, Eugenio Allegri è morto all’età di 66 anni, inaspettatamente. Solo due giorni fa invitava amici e colleghi ad un evento diretto da lui.

A cura di Gaia Martino

Ph Credits Eugenio Allegri

È scomparso inaspettatamente e prematuramente, all'età di 66 anni, l'attore di Collegno Eugenio Allegri. A dare l'annuncio è stata la sua famiglia insieme alla storica collaboratrice Serena Guidelli, fa sapere La Stampa, e si è trattata per tutti una raggelante notizia. Immediate sono state le condoglianze del Teatro Stabile di Torino, di attori, registi e amanti del teatro. Solo due giorni fa Eugenio Allegri aggiornava il suo profilo Facebook per invitare amici, colleghi e fan ad un evento che avrebbe dovuto dirigere a Torino, all'Atelier Teatro Fisico. Ieri, 6 maggio, la tragica scomparsa.

L'addio a Eugenio Allegri

Tra i tanti messaggi d'addio per Eugenio Allegri pubblicati da amici, colleghi e fan sui social, anche quello del Teatro Stabile di Torino con cui spesso ha lavorato l'attore e autore. Questo il messaggio pubblicato su Facebook:

Con Eugenio Allegri scompare uno degli artisti più rappresentativi della nostra Città e della scena teatrale italiana: un talento straordinario, professionista appassionato e acclamato, uomo mite e garbato. Nella sua lunga e fortunatissima carriera ha esportato in tutta Italia e all’estero il nome del Teatro Stabile di Torino, conquistando anche il pubblico di Londra, Pechino e Shanghai. Alla moglie Susanna ci stringiamo nel dolore impegnandoci a celebrarne il ricordo e custodirne la memoria.

La carriera di Eugenio Allegri

Nato a Collegno il 21 febbraio 1956, Eugenio Allegri ha navigato a lungo sui palcoscenici di Italia. All'inizio della sua carriera divenne uno dei principali esperti italiani di Commedia dell'Arte, prima di dar vita al suo "cult", Novecento, il personaggio del monologo di Alessandro Baricco con la regia di Gabriele Vacis, che dal 1994 sino a poco tempo fa aveva continuato a interpretare. Gli avevano interrotto la sua programmazione delle repliche proprio di Novecento e di La storia di Cyrano al Teatro Alfa, aveva scritto solo due giorni fa su Facebook. Invitava così tutti a prendere parte allo stage di Commedia dell'Arte che avrebbe diretto all'Atelier Teatro Fisico la prossima settimana. Ma ieri, 6 maggio, è scomparso prematuramente all'età di 66 anni.