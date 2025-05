È morto Ed Gale, l’attore che interpretava Chucky ne La Bambola Assassina aveva 61 anni

video suggerito

È morto a 61 anni Ed Gale, l'attore che interpretava Chucky nell'horror diventato un cult La bambola assassina. A darne notizia è stata la nipote Kayse Gale con un post condiviso su Facebook.

È morto a 61 anni Ed Gale, l'attore noto soprattutto per aver interpretato Chucky ne La Bambola Assassina. A dare la notizia della sua dipartita è stata la nipote Kayse Gale con un post condiviso su Facebook: "È con il cuore pesante – e una bara sorprendentemente leggera (capito il gioco di parole?) – che annunciamo l'improvvisa scomparsa di nostro zio Ed Gale". Non sono state rese note le cause del decesso, avvenuto a Los Angeles il 27 maggio scorso.

La morte di Ed Gale

Nel post pubblicato sui social, la nipote Kayse Gale ha scritto espresso cordoglio per la morte dell'attore. "Nel corso della sua carriera è apparso in oltre 130 film, programmi TV e spot pubblicitari – si legge nel lungo messaggio – Con questo ampio corpus di opere, lascia un'eredità piena di luci discutibili e battute memorabili". Rivela come il suo ruolo preferito fosse quello dello "zio simpatico" che amava condividere con le sue nipoti la passione per il mondo dello spettacolo e per Hollywood. Ricorda poi gli inizi della sua carriera – quando a vent'anni partì alla volta della California in autostop con solo 41 dollari in tasca – e i suoi grandi successi cinematografici sul grande schermo. "Aveva una risata incredibile, e ci mancherà tantissimo. Riposa in pace, vecchio brontolone" conclude.

La carriera di Ed Gale tra cinema e serie tv

Nato a Plainwell, in Michigan, nel 1963, Ed Gale fece il suo debutto sul grande schermo come protagonista nel 1986 in Howard e il destino del mondo, dove indossava il costume del papero alieno. Il grande successo dell'attore arrivò qualche anno dopo, quando prese parte all'horror La bambola assassina nei panni di Chucky e al suo sequel La bambola che uccide. L'attore, affetto da nanismo, recitò anche in Balle Spaziali, Fratello, dove sei?, Mowgli – Il libro della giungla, Un mitico viaggio e Fantasmi II. Partecipò anche alle serie tv Dinosauri tra noi e Baywatch.