È morto David Harris, l'attore aveva il cancro: era Cochise nel film I guerrieri della notte L'attore David Harris è morto venerdì 25 ottobre nella sua casa di New York. Aveva 75 anni.

A cura di Daniela Seclì

È morto l'attore David Harris, aveva 75 anni. Nel 1979 aveva interpretato Cochise nel film cult I guerrieri della notte diretto da Walter Hill. L'attore si è spento venerdì 25 ottobre nella sua casa a New York, ma la notizia è stata diramata solo in queste ore dalla figlia Davina al New York Times. Da tempo era malato di cancro.

La carriera di David Harris oltre I guerrieri della notte

David Harris si è fatto conoscere dal pubblico interpretando Cochise nel film I guerrieri della note. Il suo personaggio decide di andare nel Bronx e unirsi ai Guerrieri anziché alla gang di Harlem dei Boppers. In un'intervista rilasciata nel 2019, l'attore spiegò di avere lavorato tanto ma di essere ricordato solo per quel ruolo: "Ero a Hong Kong, poi nelle Filippine e poi a Tokyo. Ho fatto tantissimi film ma quando le persone mi incontrano mi dicono: ‘È il ragazzo de I guerrieri della notte‘". Tra i film a cui ha preso parte anche: Brubaker, A Soldier’s Story, Quicksilver ma ha recitato anche in serie televisive di successo come Law & Order – Unità vittime speciali, ER e tante altre.

Il ricordo di chi lo ha conosciuto

Su Instagram il ricordo di Lin Manuel Miranda, il compositore ha pubblicato un album ispirato proprio al film I guerrieri della notte. Solo una settimana fa aveva avuto modo di trascorrere del tempo con David Harris per celebrare la sua carriera. Sui social si è detto scioccato e triste per la notizia della morte dell'attore David Harris:

Scioccato e triste per la morte di David Harris, era l'attore che interpretava Cochise nel film I guerrieri della notte. Solo poco più di una settimana fa lo stavamo celebrando e gli stavamo donando dei fiori per la sua indimenticabile performance. Sono grato di avere trascorso questi momenti con lui. I nostri cuori sono vicini a sua figlia, alla famiglia e ai suoi amici.