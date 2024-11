video suggerito

È morto Tony Todd, icona del cinema horror e volto di Candyman: aveva 69 anni È morto all’età di 69 anni Tony Todd, indimenticabile nel film Candyman del 1992 e nel suo sequel nel 2021. Protagonista di più di 240 ruoli tra cinema e serie tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di una delle sue icone più amate. È morto all'età di 69 anni Tony Todd, indimenticabile nel film Candyman del 1992 e nel suo sequel nel 2021. Oltre a questo, Tony Todd è stato protagonista di più di 240 ruoli tra cinema e serie tv in quarant'anni di carriera. Le cause della morte sono sconosciute, ma sappiamo che l'attore ha perso la vita il 6 novembre nella sua casa di Los Angeles.

La carriera di Tony Todd

Tony Todd, nato a Washington, D.C., il 4 dicembre 1954 inizia a studiare recitazione presso l'Eugene O'Neill National Actors Theatre Institute. Viene subito notato per la sua stazza imponente e uno dei primi film che gli danno notorietà è Platoon di Oliver Stone: il suo ruolo è stato quello del sergente Warren. Nel 1990, il suo primo ruolo in un film horror: il remake di Night of the Living Dead interpretando il ruolo di Ben, che fu di Duane Jones nel film del 1968 di George A. Romero. Il suo ruolo successivo è quello più famoso: Candyman tratto dal racconto The Forbidden di Clive Barker.

La storia di Candyman

In Candyman è il fantasma di Daniel Robitaille, i cui genitori erano stati schiavi nell’Ottocento e lui stesso era diventato un pittore di talento. Tuttavia, si innamorò di una donna bianca e il padre infuriato di lei mandò una folla a linciarlo. Robitaille fu bruciato in un luogo dove successivamente venne costruito un progetto di edilizia popolare, luogo in cui si verificano una serie di omicidi inspiegabili. Il film ha avuto un sequel nel 2021 al quale lo stesso Todd ha partecipato. Dopo Candyman, altri horror famosi ai quali ha partecipato l'attore sono stati: Final Destination, Top Dollar e The Crow con Brandon Lee. Todd è apparso come ospite anche in numerose serie tv popolari come MacGyver, Matlock, Law & Order, X-Files, Beverly Hills 90210, Xena, La signora in giallo, Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine.