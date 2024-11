Macaulay Culkin torna a lavorare in una serie tv: sarà nella seconda stagione di Fallout

video suggerito

Macaulay Culkin, l'indimenticabile bambino prodigio di "Mamma, ho perso l'aereo!", sta per tornare sul set dopo un periodo di stop. Lo abbiamo visto nel 2021 tra i protagonisti di American Horror Story: Double Feature e nel prossimo anno lo vedremo nella seconda stagione di una serie tv che è stata tra le sorprese della scorsa stagione. Parliamo di Fallout, la serie tv Prime Video tratta dall'universo videoludico creato da Bethesda.

Che cosa farà Macaulay Culkin in Fallout 2

La notizia, riportata da Deadline, conferma che la star di "Mamma, ho perso l'aereo!" sarà uno dei nuovi personaggi inseriti nella seconda stagione della serie tv con Ella Purnell, Walton Goggins e Aaron Moten. Secondo Deadline, che ha ricevuto informazioni da una fonte vicina alla produzione, Macaulay Culkin dovrebbe interpretare il ruolo di uno scienziato, una sorta di ‘genio folle‘. Fallout ha debuttato come uno dei tre titoli più visti su Prime Video e ha ottenuto 16 nomination agli Emmy per la sua prima stagione, tra cui Miglior Serie Drammatica. È ambientata duecento anni dopo un evento apocalittico che, alla fine degli anni '60, ha distrutto il pianeta e decimato la popolazione, costretta a rifugiarsi in bunker speciali chiamati Vault.

I progetti di Macaulay Culkin

Macaulay Culkin è già coinvolto in progetti con il gruppo Amazon. Di recente, l'attore ha prestato la voce a un personaggio della serie animata di Prime Video The Second Best Hospital in the Galaxy. Ha, come abbiamo ricordato in apertura di questo articolo, interpretato un ruolo importante in American Horror Story: Double Feature per FX e ha partecipato a The Righteous Gemstones, di e con Danny McBride, su HBO. Per Macaulay Culkin è una nuova occasione per tentare di riaffermarsi e di aprire una nuova fase della sua carriera adulta.