Al Pacino sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore: "Un attore straordinario" Al Pacino sarà ospite della prossima puntata di Che Tempo Che fa, in onda domenica 20 ottobre su Nove. Il noto attore si raconterà nello studio di Fabio Fazio raccontando la sua storia.

A cura di Elisabetta Murina

Al Pacino sarà ospite della prossima puntata di Che Tempo Che fa. Il noto attore si raconterà nello studio di Fabio Fazio nell'appuntamento in onda domenica 20 ottobre su Nove e in streaming su Discovery. Da poco è uscito il libro Sonny Boy, un'autobiografia che racconta la sua storia, dagli esordi ai più grandi successi.

Perché Al Pacino sarà ospite a Che Tempo che Fa

Tra gli ospiti della prossima puntata di Che Tempo che Fa, ci sarà anche Al Pacino. Il noto attore si racconterà in esclusiva nello studio di Fabio Fazio presentando la sua autobiografia, Sonny Boy, uscita lo scorso 15 ottobre in contemporanea mondiale. Nel libro viene raccontato per la prima volta la sua storia, dall'infanzia agli oltre 50 anni di carriera, passando per i primi passi nel mondo del cinema. È stato attore, regista e produttore, da poco anche padre per la quinta volta. Tanti i riconoscimenti ottenuti: l'Oscar nel 1993 come Miglior attore protagonista in "Scent of a Woman – Profumo di donna" a fronte di 9 candidature complessive, 5 Golden Globe, di cui uno alla carriera, due Emmy Awards, due Tony Awards, un premio BAFTA, il Leone d'Oro alla carriera, due David di Donatello,

La carriera di Al pacino

Al Pacino ha interpretato ruoli che sono entrati nell'immaginario collettivo come Michael Corleone nella trilogia de Il Padrino, Frank Paco Serpico in Serpico, Tony Montana in Scarface, Carlito Brigante in Carlito's Way e tanti altri. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi del calibro di Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Sidney Lumet, Oliver Stone e Quentin Tarantino. Cresciuto nel quartiere South Bronx, a ‘salvarlo' è stata la madre, tenendolo lontano dalle cattive compagnie: "Ero furioso che mi dicesse di non uscire, ma mi ha salvato la vita". Il mondo dello spettacolo è entrato nella sua vita a 15 anni, quando ha visto a teatro Gabbiano di Čeheov. Solo un anno dopo, ha lasciato la scuola per inseguire il suo sogno, fino a iscriversi all'Actors Studio. Nel mentre tanti lavori per mantenersi economicamente, dal fattorino al cameriere e bidello.