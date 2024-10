Al Pacino: “Ho rischiato di morire dopo aver contratto il Covid, mi si era fermato il cuore”

video suggerito

Al Pacino è stato sul punto di morire durante la pandemia di Covid. Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata al New York Times in occasione dell'uscita del libro Sonny Boy, il cui il divo americano racconta la sua vita, attraversando anche i momenti più difficili e delicati, proprio come quello vissuto durante il periodo in cui ha contratto il virus.

L'esperienza di Al Pacino con il Covid

Una confessione arrivata durante quella che sembrava una normale chiacchierata, nella quale il divo ha parlato della sua carriera, dei ruoli più iconici, ma anche delle sue emozioni e delle sue paure. Quando ha contratto il Covid la prima volta, Al Pacino racconta di non essere arrivato a toccare la morte molto da vicino: "Inusualmente male per me. Poi era salita la febbre, e nel salotto di casa, me ne sono andato. Non mi batteva più il cuore". Sono stati attimi di grande paura, di cui l'attore ricorda anche i dettagli: "L'ambulanza davanti a casa. Sei infermieri e due medici vestiti come astronauti", la vicenda è di fatto durata pochi minuti, ma sono stati comunque devastanti: "Non ci avevo mai pensato prima. Ma sai come sono gli attori. Suona bello dire che sei morto una volta". Eppure, sebbene per un attimo la sua vita è stata appesa ad un filo, non ricorda di aver vissuto quelle esperienze di pre-morte che alcuni dicono di aver vissuto: "Non ho visto la luce bianca. Non c'era nulla dall'altra parte".

Al Pacino e la felicità di diventare padre a 83 anni

Fortunatamente l'attore si è ripreso e ha potuto vivere sulla sua pelle la gioia di diventare nuovamente padre, nonostante l'età e le dichiarazioni dei medici, secondo cui non avrebbe potuto più avere figli. Per un momento, infatti, ha pensato che Noor Alfallah, la 30enne che per un periodo è stata la sua compagna, stesse mentendo, per cui chiese anche di fare un test del Dna. Ad oggi i due sono separati e la donna ha chiesto un mantenimento milionario, per sostenere Roman, il loro bambino