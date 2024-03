Al Pacino e il mantenimento record alla ex: 30mila dollari mensili, spese sanitarie e scuole per il figlio Al Pacino dovrà alla sua ex moglie, Noor Alfallah, un assegno di mantenimento che supera i 30mila dollari, perché sono state aggiunte ulteriori spese di cui dovrà occuparsi dopo la fine della loro breve relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la notizia del divorzio tra Al Pacino e l'ex moglie Noor Alfallah, che già aveva fatto discutere per l'assegno di mantenimento che il divo avrebbe dovuto passare alla 29enne, arrivano anche altre spese che l'attore dovrà sostenere per i suoi figli. Le informazioni, riportate da Page Six, richiamano la decisione del tribunale di Los Angeles.

Quanto dovrà dare al mese Al Pacino alla sua ex moglie

Lo scorso settembre, infatti, la coppia aveva annunciato la fine della loro relazione, dopo la nascita di Roman Pacino, il quarto figlio del divo, ora 83enne. Inizialmente Noor Alfallah aveva chiesto l'affidamento esclusivo del bambino, ma stando alle ultime istanze depositate in tribunale, l'affido sarà condiviso e l'attore dovrà passare una cifra consistente alla ex compagna, ogni mese, alla quale si aggiungono altre spese. Il divo, infatti, deve anticiparle ben 110mila dollari, poi dovrà pagare un'infermiera notturna per un costo di 13 mila euro e, infine, un deposito annuale di 15mila dollari destinato ad un fondo d'istruzione per il figlio più giovane. In quanto padre del bambino dovrà occuparsi di spese mediche che vadano al di fuori dell'assicurazione sanitaria, quindi i 30mila mensili diventano decisamente molti in più.

I dubbi di Al Pacino sulla paternità

Quando Noor Alfallah comunicò di essere incinta, l'attore chiese che fosse effettuato un test di paternità affinché si fosse certi del fatto che il bambino fosse suo. Dopo aver fatto tutti gli esami necessari, gli esiti dimostrarono che il padre era proprio il divo hollywoodiano che, però, fu particolarmente turbato dalla notizia, non potendo lui più avere figli. Inoltre, la 29enne confermò di aver avuto dei rapporti sessuali con suo amrito, dai quali sarebbe stato concepito il quarto e ultimo figlio di Al Pacino.