Al Pacino e Alfallah si separano 3 mesi dopo la nascita del figlio: “Lei chiede la custodia del bebè” Al Pacino e Noor Alfallah dopo aver dato il benvenuto al primo figlio insieme si separano ufficialmente: voci di una loro rottura si rincorrevano da tempo, ora arriva la conferma dal tabloid TheBlast. “Lei ha chiesto la piena custodia del figlio”.

A cura di Gaia Martino

A pochi mesi dalla nascita di Roman Pacino, Noor Alfallah e Al Pacino avrebbero confermato la loro separazione definitiva. A parlare della situazione in casa della coppia formata dall'attore, divo di Hollywood 83enne, e della 29enne ex fidanzata di Mick Jagger, è il tabloid TheBlast che racconta come la donna si starebbe muovendo ora per tutelare il figlio di pochi mesi. Si legge che che Alfallah ha presentato i documenti al tribunale di Los Angeles nei quali chiede la piena custodia fisica del bambino.

La separazione di Noor Alfallah e Al Pacino

Stando ai documenti depositati al tribunale di Los Angeles, Noor Alfallah avrebbe chiesto la piena custodia del figlio nato pochi mesi fa: al padre, Al Pacino, "visite organizzate in modo ragionevole". La donna avrebbe però accettato la custodia legale congiunta che permette a entrambi i genitori di prendere decisioni importanti per il figlio, dall'istruzione alle cure mediche e la religione. Secondo il tabloid, però, nella documentazione del tribunale non sarebbe stato indicato un importo per il mantenimento del figlio: si legge che sarà il tribunale di Los Angeles a deciderlo. La Alfallah però avrebbe chiesto al divo 83enne di pagare le spese legali per la separazione.

Al Pacino papà a 83 anni: "Ha chiesto il test di paternità"

Dopo la notizia della gravidanza di Noor Alfallah, la donna con la quale ha iniziato una storia dall'aprile 2022, Al Pacino chiese di effettuare un test di paternità per accertarsi che il figlio fosse suo. Il test ha dimostrato che era lui il padre, epilogo che lo ha scosso non potendo lui avere più figli. A confermare la paternità anche Noor Alfallah che alla corte, al momento della deposizione dei documenti, ha raccontato di aver avuto rapporti sessuali con l'attore che l'hanno portata al concepimento del bambino.