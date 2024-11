video suggerito

Harvey Specter tornerà nello spin off di Suits, l’annuncio dell’attore sui social Gabriel Match tornerà a vestire di panni dell’affascinante Harvey Specter in Suits L.A, lo spin off del legal drama più amato di sempre. L’attore lo ha annunciato con un video su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le serie più amate degli ultimi anni compare, senza dubbio, Suits, il legal drama capace di appassionare il pubblico con le sue sette stagioni e di cui si sta realizzando anche uno spin off. Si tratta di Suits L.A, a cui prenderà parte anche il mitico Harvey Specter, protagonista dell'originale che, stando a quanto annunciato anche su Instagram dall'attore stesso, Gabriel Match, tornerà a vestire i panni dell'avvocato più amato d'America.

Gabriel Match conferma il ritorno di Harvey Specter in Suits L.A

Stando a quanto riportato da Deadline, Gabriel Match apparirà in tre episodi della nuova serie. L'attore, in effetti, non aveva mai escluso la possibilità di un suo ritorno sulle scene nel personaggio di Harvey e aveva dichiarato: "Penso sia ambientata in un mondo in cui alcuni personaggi potrebbero fare tornare". Stessa affermazione data dal collega e amico Patrick J.Adams, l'interprete dell'indimenticabile Mike Ross, che parlando di Suits aveva detto: "Se ricevo una telefonata, sono pronto a indossare di nuovo il completo". Ed ecco arrivare la conferma, da parte di Match, su Instagram, dove ha pubblicato un video in cui si vedono i polsini cifrati della camicia, le scarpe eleganti, si intravede il completo e la frase a corredo: "Quando un vecchio amico ha bisogno, è il momento di prendersi cura delle cose e sistemarle".

Di cosa parla Suits L.A

Lo spin off racconta una storia diversa da quella della serie originale, ovviamente con personaggi differenti. Protagonista è Stephen Amell, star di Arrow, che interpreta Ted Black, un ex procuratore federale di New York, un uomo risoluto che mette i propri bisogni dinanzi a qualsiasi cosa. Si trova a Los Angeles da 15 anni, da quando con un suo vecchio amico di infanzia, Stuart Lane (interpretato da Josh McDermitt), ha messo su uno studio legale, specializzato in diritto penale e dell'intrattenimento. Negli anni lo studio ha visto susseguirsi di clienti importanti, eppure da qualche tempo, sta attraversando un momento di crisi. Per salvarlo, Ted dovrà fare tutto ciò che nella sua carriera ha sempre evitato.