È morto Charles Cyphers, lo sceriffo Brackett della saga Halloween aveva 85 anni È morto all’età di 85 anni, dopo una breve ma intensa malattia, l’attore Charles Cyphers, noto per aver interpretato il ruolo dello sceriffo Leigh Brackett nella saga Halloween. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 85 anni l'attore Charles Cyphers, diventato noto per il ruolo dello sceriffo Leigh Brackett nella saga Halloween. Domenica scorsa si è spento a Tucson in Arizona, dopo aver affrontato una breve ma intensa malattia. L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso dal suo manager, Chris Roe che a Variety ha dichiarato: "Charles era un uomo amabile e sensibile. Aveva sempre le storie migliori e ti regalava una performance completa mentre le raccontava. È stato un caro amico e cliente per molti anni che ci mancherà molto".

La carriera di Charles Cyphers e il ruolo dello sceriffo Brackett

Charles Cyphers è nato il 28 luglio 1939 a Niagara Falls, New York. Si è laureato all'American Academy of Dramatic Arts e alla California State University di Los Angeles, dove ha conseguito la laurea in arti teatrali. Il ruolo per cui è diventato noto Charles Cyphers è quello dello sceriffo Brackett nell'iconico film horror del 1978, Halloween, diretto da John Carpenter, in cui recitava anche Jamie Lee Curtis, nel ruolo di Laurie, che segnò anche il suo exploit sul grande schermo.

Il personaggio dello sceriffo non poteva essere affidato a nessun altro, se non a lui, tanto che rivestì quel ruolo nei film successivi della saga, ovvero nel sequel del 1981, Halloween II e in Halloween Kills del 2021. Non sono mancate nella sua carriera altre partecipazioni in numerosi film, infatti lo si può vedere nel film Assault on Precinct 13, dove interpretava l'agente di Polizia Starker. Affezionato, ormai, ai film horror è apparso anche in The Fog, nel 1980 e in Escape From New York l'anno successivo.

Oltre al cinema è comparso anche in serie televisive di un certo successo. Si ricordano Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Charlie's Angeles, Root, Wonder Woman. Ma anche Starsky and Hutch, ER. Ha poi prestato il suo volto per il personaggio di Al Yaroker nella sitcom della WB "Nick Freno: Licensed Teacher", andata in onda dal 1996 al 1998. A commentare la sua scomparsa, è stata l'attrice Nancy Kyes, con la quale ha lavorato in molti film, soprattutto in Halloween, che ha dichiarato: "Mi dispiace tanto per il caro Chuck. Amico di tanti anni, si poteva sempre contare su di lui per una parola gentile, una bella risata e una bella storia. Quanto ci mancherà".