video suggerito

È morta Patti Yasutake, l’attrice di Star Trek e Beef aveva 70 anni È morta all’età di 70 anni, l’attrice Patti Yasutake. Tra le sue partecipazioni più note quella in Star Trek, nel ruolo dell’infermiera Alyssa Ogawa e di recente nella serie Beef su Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta all'età di 70 anni, l'attrice Patti Yasutake, nota per aver preso parte a Star Trek: The Next Generation e più di recente alla serie Beef, su Netflix. Dopo aver affrontato una rara forma di linfoma alle cellule T, l'attrice si è spenta a casa sua, circondata da amici e familiari, nella giornata di lunedì 5 agosto. A confermare la notizia è stato il manager Kyle Fritz che a Variety ha dichiarato: "Patti è stata la mia prima cliente quando ho iniziato, più di 30 anni fa. Ci siamo divertiti ogni giorno in cui abbiamo lavorato insieme e mi mancheranno il suo spirito, il suo talento e la sua tenacia, ma soprattutto la sua amicizia".

La carriera di Patti Yasutake

Nata a Los Angeles nel 1953, Patti Yasutake ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza a Gardena e Inglewood, laureandosi poi con lode in teatro alla Università della California di Los Angeles. Dopo aver preso parte ad alcune kermesse teatrali, nelle quali ha dato prova delle sua abilità attoriali, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1985 quando vinse il provino per un ruolo nella serie poliziesca americana TJ Hooker. Da quel momento, poi, l'attrice ebbe modo di partecipare ad altre serie statunitensi, anche piuttosto famose, si ricorda infatti Gug Ho, oltre che la sua partecipazione come guest star in Grey's Anatomy, Febbre d'amore e The Closer.

Patti Yasutake in Beef su Netflix

Il ruolo per il quale, però, è maggiormente ricordata è quello dell'infermiera Alyssa Ogawa in Star Trek: The Next Generation e Star Trek Generations. Tra i suoi film più noti, ci sono anche Bellissima da morire del 1999, Blind Spot del 1993 e anche Road to Galveston del 1996. È stata candidata all'Independent Spirit Award per il suo ruolo in The Wash di Michael Toshiyuki Uno, un film indipendente su una coppia nippo-americana di seconda generazione. Di recente, è stata protagonista nella serie Beef, tra le più acclamate su Netflix, dove ha interpretato la madre di George, Fumi Nakai, recitando al fianco di Ali Wong e Steven Yeun.