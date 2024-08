video suggerito

È morta Gena Rowlings, aveva 94 anni: era malata di Alzheimer L'attrice Gena Rowlings, protagonista di Le pagine della nostra vita e Gloria è morta a 94 anni. Era malata di Alzheimer.

A cura di Redazione Spettacolo

È morta a 94 anni l'attrice Gena Rowlands, una delle stelle del Cinema americano, protagonista di tantissimi film, alcuni diretti dal marito, il regista John Cassavetes, e anche de "Le pagine della nostra vita", film del figlio Nick Cassavetes, in cui l'attrice interpretava Allie, una donna malata di Alzheimer, e proprio questa malattia l'aveva colpita negli anni scorsi. A dare la notizia della morte della donna è stato il figlio che proprio quest'anno aveva rivelato la malattia di cui soffriva la madre. L'attrice aveva anche due figlie, Alexandra e Zoe che hanno intrapreso la carriera di attrici e registe.

Era malata di Alzheimer come ne Le pagine della nostra vita

Lo scorso giugno, infatti, Nick aveva rivelato che la madre soffriva di Alzheimer, proprio come la donna che aveva interpretato nel film e infatti il parallelismo era stato automatico: "Ho chiesto a mia madre di interpretare la vecchia Allie, e abbiamo passato molto tempo a parlare dell'Alzheimer e a voler essere quanto più chiari possibile nell'affrontarlo, e ora, negli ultimi cinque anni, ha avuto l'Alzheimer. È in piena demenza. Ed è una cosa così assurda: l'abbiamo vissuto, lei l'ha recitato e ora è qualcosa che è toccato anche noi".

Gli inizi della carriera

Come molti attori degli anni 50 – ricorda Variety, l'attrice "acquisì un'esperienza inestimabile nel fiorente campo del dramma televisivo negli anni '50, apparendo in tutte le serie principali. Dopo aver lasciato il suo contratto con la MGM, fu in grado di scegliere i suoi ruoli cinematografici. Quando niente la attraeva, apparve in serie TV come ‘Alfred Hitchcock Presents', ‘Bonanza', ‘Dr. Kildare' e ‘The Virginian'".

I film col marito John Cassavetes

Gena Rowlings (EFE/Michael Baker)

Assieme al marito John, Rowlings si era sempre posta al di fuori del sistema degli Studios creando una coppia anche artistica. L'attrice, infatti, aveva girato 10 film assieme al marito aveva recitato in film come Volti, Gloria, Una moglie, ma anche Ombre, gli esclusi e aveva collaborato con registi come William Friedkin (Pollice da scasso), Woody Allen (Un'altra donna), Lasse Hallström (Ancora una volta), Jim Jarmush (Taxisti di notte) e nei film del figlio Nick, appunto, come quando fu protagonista di "Una donna molto speciale" e "She's So Lovely – Così carina".

Le candidature al Premio Oscar

Proprio per Gloria e Una moglie Gene Rowlands aveva ricevuto due candidature agli Oscar e in un'intervista all'AP parlò così del marito: ""Aveva un interesse particolarmente compassionevole per le donne e i loro problemi nella società, come venivano trattate e come risolvevano e superavano ciò di cui avevano bisogno, quindi tutti i suoi film hanno delle donne interessanti e non ce n'è bisogno di molte". Oltre alle nomination, però Rowlands ha vinto tre Primetime Emmy Awards, un Daytime Emmy e due Golden Globe e le è stato conferito un Academy Award onorario nel 2015 in riconoscimento del suo lavoro e della sua eredità a Hollywood e ricevendolo disse: "Sai cosa c'è di meraviglioso nell'essere un'attrice? Non vivi una sola vita. Vivi molte vite".