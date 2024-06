video suggerito

Gena Rowlands, la star di La pagine della nostra vita, ha l'Alzheimer Nick Cassavetes, regista e attore, ha rivelato che sua madre, la diva Gena Rowlands soffre di Alzheimer. Proprio l'attrice aveva interpretato il ruolo di Allie in "Le pagine della nostra vita", che soffriva di questa malattia.

A cura di Ilaria Costabile

Gena Rowlands, iconica attrice di Hollywood, candidata al premio Oscar e vincitrice anche dell'Oscar onorario, soffre di Alzheimer. Lo ha raccontato il figlio, l'attore e regista Nick Cassavetes, intervistato da Entertainment Weekly, ricordando il film Le pagine delle nostra vita tratto dal romanzo di Nicolas Sparks, a cui la diva prese parte, in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita della pellicola.

Nick Cassavetes rivela la malattia della madre

L'attrice ha oggi 93 anni e proprio nel film con protagonisti Ryan Reynolds e Rachel McAdams, ha interpretato Allie da anziana. La donna, nel film, ad un certo punto della sua vita inizia a soffrire di Alzheimer e Nick Cassavetes racconta alla testata proprio la terribile coicidenza, per cui anche la madre ha poi iniziato a soffrire della malattia che, tra l'altro, ha un gene ereditario, dal momento che anche sua nonna, anche lei attrice, ne aveva sofferto. Il regista, quindi, ha raccontato:

Ho chiesto a mia madre di interpretare la vecchia Allie, e abbiamo passato molto tempo a parlare dell'Alzheimer e a voler essere quanto più chiari possibile nell'affrontarlo, e ora, negli ultimi cinque anni, ha avuto l'Alzheimer. È in piena demenza. Ed è una cosa così assurda: l'abbiamo vissuto, lei l'ha recitato e ora è qualcosa che è toccato anche noi.

Gena Rowlands e le difficoltà del ruolo di Allie

Proprio in merito alla sua interpretazione nel film, d'altronde, era stata l'attrice vent'anni fa, proprio quando il film arrivò nelle sale nel 2004, a rivelare che vestire quel ruolo per lei non era stato affatto semplice, spiegandone anche il motivo. Gena Rowlands, infatti, rivelò che aveva sofferto per la malattia: "È stato particolarmente difficile perché interpreto un personaggio che ha l'Alzheimer. Ci sono passata con mia madre, e se Nick non avesse diretto il film, non credo che l'avrei fatto: è semplicemente troppo difficile. È stato un film duro ma meraviglioso".