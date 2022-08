È morta Pat Carroll, ha dato la voce ad Usula ne La Sirenetta Disney: “Sono stata una brava cattiva” “Ursula è una grande, credo che molti siano affascinati dalla sua cattiveria”, ha spiegato nella sua ultima intervista. “Interpretare un personaggio cattivo è il paradiso. Creso di essere stata una brava cattiva”.

A cura di Giulia Turco

È morta Pat Carroll, l’attrice dell’universo Disney che ha dato la voce al personaggio originare di Ursula ne La Sirenetta. L’interprete, che si è spenta a 95 anni, aspettava con ansia l'uscita del film live action de La Sirenetta che sarebbe uscito a breve, come ha raccontato nella sua ultima intervista rilasciata ad aprile 2022. “Ursula è una grande, credo che molti siano affascinati dalla sua cattiveria", ha spiegato. “Interpretare un personaggio buono può essere difficile, mentre con un personaggio cattivo è il paradiso. Creso di essere stata una brava cattiva”.

La carriera di Pat Carroll

La sua carriera è costellata da numerosi ruoli in tv, ma il più noto è probabilmente quello della casalinga nella serie The Danny Thomas Show del 1960. Il cinema l’ha conosciuta per il suo lavoro di doppiaggio e il suo indimenticabile ruolo nei panni di Ursula, la strega del mare al quale ha dato la voce nel primo film de La Sirenetta e in tutti gli adattamenti usciti in seguito. Nel 2005 ha interpretato un personaggio anche in E.R. Medici in prima linea e nel 2007 è diventata la prima direttrice dell’Intercontinentale Television a Houston, in Texas.

Il sogno di lavorare per un film Disney

Non solo La Sirenetta, il doppiaggio nell’universo Disney ha accompagnato Pat Carroll per tutta la sua carriera. Ha dato la voce a diversi personaggi, a partire da Il cucciolo Scooby-Doo, poi al cartone In viaggio con Pippo e diversi Topolino negli anni 2000, fino ad arrivare al suo ultimo lavoro nel 2010 con Le avventure di Sammy. “Per tutta la vita ho desiderato lavorare in un film Disney”, ha raccontato l’attrice in un’intervista. “Quando mi hanno chiamato ero contentissima. Il mio agente mi ha detto ‘vorresti fare un casting per un film della Disney?’. E io ho risposto ‘oh Gesù certo che lo voglio’. E poi si è avverato il sogno, mi hanno preso in uno dei film più belli della Disney, La Sirenetta".