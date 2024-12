video suggerito

È morta Olivia Hussey, l’attrice del film Romeo e Giulietta aveva 73 anni È morta a causa di un cancro Olivia Hussey, l’attrice protagonista del film Romeo e Giulietta di Zaffirelli. Con un post su Instagram la famiglia ha annunciato il lutto: “Olivia ha vissuto una vita piena di passione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta Olivia Hussey, l'attrice che ha interpretato la giovanissima Giulietta nel film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli del 1968, ruolo grazie al quale ha ricevuto un Golden Globe. All'età di 73 anni si è spenta nella sua casa, circondata dai suoi cari. Circa un anno fa fece parlare di lei, insieme all'altro protagonista del film, Leonard Whiting, per la causa mossa contro la Paramount. Accusarono di averli costretti a girare scene di sesso sul set quando erano ancora minorenni, ma la causa fu respinta. Con un annuncio su Instagram, la famiglia Hussey ha annunciato la morte.

L'annuncio della morte di Olivia Hussey

"Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Olivia Hussey Eisley che si è spenta serenamente a casa, circondata dai suoi cari, il 27 dicembre. Olivia era una persona straordinaria, il cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che l'hanno conosciuta". Con queste parole, scritte in un post Instagram, i familiari dell'attrice hanno annunciato la morte. "Nata il 17 aprile 1951 a Buenos Aires, in Argentina. Olivia ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione per le arti, la spiritualità e la gentilezza verso gli animali. Olivia lascia una famiglia amorevole – i suoi figli, Alex, Max e India, il marito di 35 anni David Glen Eisley e il nipote Greyson – e un'eredità di amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Mentre piangiamo questa immensa perdita, celebriamo anche l'impatto duraturo di Olivia sulle nostre vite e sul settore. Vi ringraziamo per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile e vi chiediamo di mantenere la privacy mentre piangiamo la perdita di un'anima davvero speciale".

Le cause della morte

I familiari di Olivia Hussey non hanno chiarito le cause della morte, ma HollywoodReporter.com fa sapere che all'attrice, nel 2008, fu diagnosticato un tumore al seno. Variety.com aggiunge che la sua morte è stata confermata al San Francisco Chronicle dal regista Marc Huestis che ha dichiarato che è morta di cancro.