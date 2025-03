video suggerito

Il cordoglio di Anna Safroncik per la morte di Pietro Genuardi: "Sono triste e incredula, dolore inaffrontabile" Il commovente ricordo di Anna Safroncik: "Mi spezzi il cuore. Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell'anima. Riposa in pace". I due attori hanno lavorato insieme nella soap CentoVetrine, erano Anna Baldi e Ivan Bettini.

A cura di Daniela Seclì

La morte di Pietro Genuardi ha causato profonda tristezza non solo nel pubblico che lo ha conosciuto grazie a programmi di successo come CentoVetrine e Il paradiso delle signore, ma anche negli attori che hanno condiviso dei progetti con lui. In queste ore è intervenuta Anna Safroncik. L'attrice ha recitato accanto a Pietro Genuardi nella fiction CentoVetrine, erano Anna Baldi e Ivan Bettini.

Anna Safroncik ricorda Pietro Genuardi

Anna Safroncik ha affidato il suo ricordo a AdnKronos. L'attrice ha condiviso con Pietro Genuardi il set di CentoVetrine e oggi confida il dolore che ha provato dopo avere ricevuto la notizia della sua morte:

È stato un faro sul set di ‘Centovetrine', oggi siamo tutti molto tristi. Ci siamo sentiti noi del cast, eravamo molto legati. Anche se sapevamo della sua malattia, quando se ne va un amico il dolore è inaffrontabile.

L'attrice è tornata con la mente all'esperienza condivisa con Pietro Genuardi nella fiction CentoVetrino e ha detto di reputarlo senza dubbio uno dei colleghi più gentili con i quali ha avuto modo di lavorare: "Il miglior partner che io abbia mai avuto sullo schermo. Era un vero gentiluomo, non solo aveva rispetto per me come attrice ma anche come donna. Non sempre sul set si incontrano attori maschi gentili. Pietro, invece, era premuroso con tutti e un grande professionista".

Il cordoglio di Anna Safroncik per la morte dell'attore

L'attrice ha ricordato che il collega aveva il dono di riuscire a farla ridere sul set. Animava le giornate dei colleghi con la sua travolgente simpatia: "Mi faceva ridere tantissimo. Io sono seria, forse troppo. Lui riusciva a strapparmi sempre un sorriso. Non perdeva occasione per portare allegria sul set". Quindi ha ribadito la tristezza che sta provando in questo giorno di lutto: "Oggi sono triste e incredula, non ho ancora realizzato". L'attrice, infine, ha aggiunto un ricordo anche su Instagram. Ha pubblicato un video che riassume le scene più emozionanti di Anna e Ivan, accompagnato da queste parole:

Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo. Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni, risate e lacrime abbiamo condiviso. Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell'anima. Riposa in pace.