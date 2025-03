video suggerito

Pietro Genuardi e l'ultimo desiderio per il suo funerale: cosa aveva chiesto l'attore prima di morire Martedì 18 marzo saranno celebrati alle 14:30 i funerali di Pietro Genuardi, l'attore di CenteVetrine e Il Paradiso delle signore scomparso il 14 marzo dopo un tumore al sangue. Il suo desiderio era quello di mantenere la tristezza lontana da lui e dalla sua famiglia, anche durante il periodo difficile.

A cura di Sara Leombruno

Il 18 marzo alle 14:30 ci saranno i funerali di Pietro Genuardi, l'attore divenuto celebre per i suoi ruoli nelle fiction, da CentoVetrine e Il paradiso delle signore, venuto a mancare il 14 marzo a seguito di un aggressivo tumore del sangue, che lo aveva costretto al ritiro dalle scene. Con una storia pubblicata su Instagram, i suoi cari hanno invitato tutti coloro che vorranno dargli l'ultimo saluto a presenziare alla cerimonia funebre. L'ultimo desiderio dell'attore era quello di non volere tristezza attorno a lui, motivo per cui è stato chiesto a chiunque parteciperà di "portare un sorriso".

L'ultimo desiderio di Pietro Genuardi

Pietro Genuardi aveva chiesto che non ci fosse tristezza intorno e a lui e nemmeno vicino alla famiglia che gli è stata al fianco fino all’ultimo. Una volontà che è stata esplicitata anche nell’annuncio per il suo funerale, che verrà celebrato nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta anche come la Chiesa degli Artisti, a Roma, la stessa che ha accolto l'ultimo saluto a Eleonora Giorgi. "A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14,30. Portate i vostri sorrisi più luminosi", aveva scritto la famiglia in una story pubblicata sul suo profilo Instagram.

L'attore ha sempre affrontato la malattia con coraggio. Dopo un primo annuncio di addio alle riprese del Paradiso, era intervenuto nuovamente sui suoi canali Instagram per gli auguri di Natale e qui aveva ridato speranza al pubblico: "Si è concluso il secondo ciclo di terapie e allo stato attuale, con la totale remissione dei blasti (cellule ematiche malate) sono attualmente sano", aveva scritto. Poi, il terzo ciclo di chemioterapia: "Se tutto andrà bene dal punto di vista medico sarà la fede e un pizzico di fortuna a evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista", aveva aggiunto. Genuardi non aveva mai dimenticato di ringraziare il pubblico, per il supporto durante il periodo difficile: "La vostra vicinanza mi riempie il cuore e mi aiuta ad avere il giusto atteggiamento per superare tutto".