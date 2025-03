Il figlio di Pietro Genuardi ricorda il padre al suo funerale: “Era amico di tutti, sono orgoglioso di lui”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dalle 14:30 del 18 marzo vengono celebrati i funerali di Pietro Genuardi, l'attore divenuto celebre per i suoi ruoli nelle fiction, da CentoVetrine e Il paradiso delle signore, venuto a mancare il 14 marzo a seguito di un aggressivo tumore del sangue, che lo aveva costretto al ritiro dalle scene. In diretta dalla Chiesa degli Artisti, a La volta buona con Caterina Balivo è intervenuto Iacopo Genuardi, figlio di Pietro che, visibilmente emozionato, ha ricordato il papà: "Sono un figlio orgoglioso. Era prima di tutto un amico, ha sempre avuto un consiglio, una parola di supporto".

Le parole di Iacopo sul padre Pietro Genuardi

I suoi cari avevano invitato al funerale "tutti coloro che vorranno dargli l'ultimo saluto". L'ultimo desiderio dell'attore era quello di non volere tristezza attorno a lui, cosa ribadita anche da suo figlio Iacopo: "Voglio ringraziare tutti per essere venuti qui muniti di un sorriso, la gente che c'era qua lo ricorda con amore, con luce, con i girasoli che abbiamo messo sulla sua bara".

All'arrivo del feretro è stata messa una canzone di Lucio Dalla, Caro amico ti scrivo: "Perché lui era amico di tutti, aveva una parola buona per chiunque, per il pubblico, non ha mai detto no a una foto o un autografo, questo le persone lo portano dentro", le parole del figlio. Presenti alla funzione anche tanti colleghi: "Ci sono stati accanto durante tutto il periodo, non ci hanno mai lasciato soli, questo è bellissimo".

"Sono un figlio orgoglioso, era prima di tutto un amico"

Intervenuta durante il collegamento, Caterina Balivo: "Lui parlava sempre di te, la cosa che ha colpito tutti di Pietro era la sua luce, era sempre gioioso e allegro", gli ha detto, prima di chiedergli che tipo di papà fosse.

Sono un figlio orgoglioso. Era prima di tutto un amico, ha sempre avuto un consiglio, una parola di supporto, è sempre stato diretto nel dire le cose ma le diceva anche con amore e stima. Era un papà amico.

Al funerale, Iacopo ha indossato una giacca di suo padre: "Quando ha scoperto della malattia a me non ha voluto dirlo subito, ero a Roma per un matrimonio di un amico di infanzia, sapeva ma non ha detto niente perché non voleva rovinare i momenti belli, ora siamo qui e lo ricordiamo così, in modo bello, come avrebbe voluto lui".