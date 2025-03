I funerali di Pietro Genuardi, la famiglia: “Portate i vostri sorrisi più luminosi”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Pietro Genuardi è morto venerdì 14 marzo. La famiglia dell'attore di soap di successo come CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore ha annunciato che in questi giorni si terranno i funerali. Con una storia pubblicata su Instagram, gli affetti di Genuardi hanno invitato tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto all'attore a presenziare alla cerimonia funebre. Come Genuardi avrebbe voluto, si chiede a chi interverrà di portare un sorriso.

I funerali di Pietro Genuardi martedì 18 marzo alle ore 14:30

I funerali di Pietro Genuardi si terranno martedì 18 marzo alle ore 14:30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto. Nell'annuncio che la famiglia ha dato su Instagram si legge:

A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14.30, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come "Chiesa degli Artisti. Portate i vostri sorrisi più luminosi.

Pietro Genuardi, la malattia e l'addio a Il Paradiso delle Signore

Pietro Genuardi, quattro mesi fa, aveva annunciato di vedersi costretto a lasciare la soap Il paradiso delle signore, in cui interpretava Armando, perché affetto da una grave malattia del sangue: "Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima". Poi, ci sarebbero state delle complicazioni che hanno portato alla tragedia della morte dell'attore. Tra i colleghi e amici che gli hanno reso omaggio, anche il commovente messaggio di Anna Safroncik che ha condiviso con lui il set di Centovetrine:

Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo. Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni, risate e lacrime abbiamo condiviso. Sei stato un vero amico per me e ti porterò sempre nell'anima. Riposa in pace.