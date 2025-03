Morto Pietro Genuardi, la moglie Linda Ascierto: “Stringimi forte e camminiamo insieme”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La moglie di Pietro Genuardi, Linda Ascierto, ha omaggiato il marito, morto all'età di 62 anni il 14 marzo 2025, con un post sui social. L'attore, noto per i suoi ruoli in fiction di successo come Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, sposò l'assistente di volo nel 2020 dopo il matrimonio naufragato con Gabriella Saitta, madre di suo figlio Jacopo. Oggi Linda piange la sua scomparsa ricordandolo come "il mio grande amore", che "non morirà mai".

L'addio della moglie Linda Ascierto: "Sarai il mio sole"

Con un post su Instagram contenente due foto, una dell'attore e una che li ritrae insieme, Linda Ascierto ha omaggiato il marito Pietro Genuardi dedicandogli parole d'amore, per dirgli addio. "Per sempre oltre i confini dell'anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l'amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme", ha scritto.

Ad arricchire le sue parole, i tanti messaggi di vicinanza e affetto da parte di fan e colleghi di Genuardi. Da Miriam Candurro che ha scritto "Con tutto il mio cuore ti sono vicina", ad Alessandra Tripoli che ha scritto: "Non ho parole… speravo fosse uno scherzo ma è la realtà! Era un uomo splendido solare gentile rileggo e riascolto i nostri vocali le sue risate e nn mi perdono di non aver saputo niente prima. Di non essergli stata vicina neanche con un messaggio con una parola di conforto. Siete una bella coppia lo rimarrete per sempre".

La morte di Pietro Genuardi

Pietro Genuardi, attore amatissimo e di lungo corso delle fiction italiane, è morto all'età di 62 anni dopo una lunga battaglia contro una grave patologia del sangue. A darne notizia, questa mattina, i familiari: la moglie Linda, il figlio Jacopo e i genitori, mamma Gabriella e papà Pippo. L'attore aveva recentemente raccontato la sua malattia: affrontava cicli di chemioterapia e per questo motivo si era allontanato dal set.