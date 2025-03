Funerali Pietro Genuardi, la moglie Linda Ascierto in lacrime: “Mi sono vestita bene, voleva fossi una principessa”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nel giorno dei funerali di Pietro Genuardi, divenuto celebre per i ruoli in CentoVetrine e Il paradiso delle signore, sua moglie Linda Ascierto è intervenuta a La volta buona dopo il figlio dell'attore, Iacopo. Le parole della donna, visibilmente emozionata, in diretta dalla Chiesa degli artisti a Roma: "Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n'è andato, vorrei che oggi fosse una festa".

Le parole di Linda Ascierto ai funerali di Pietro Genuardi

Ai microfoni di La volta buona, Linda Ascierto ha cercato di ricordare il marito con gioia, come lui avrebbe voluto: "Non voglio definire quello di oggi come un funerale, per lui sarebbe stato troppo. Avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi e felici, ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, voleva che fossi la sua principessa e quindi per me è importante, ho reso omaggio all'amore grande della mia vita", ha detto.

Caterina Balivo ha confessato alla donna quanto sperasse in un finale diverso per l'attore, che avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto per curare il tumore che gli era stato diagnosticato: "Ci speravo anche io davvero, non mi rimprovero nulla perché gli sono stato accanto sempre, tutti i giorni gli ho detto che lo amavo, ho vissuto l'amore più grande che si potesse vivere, è l'unica gioia che mi rimane insieme a tutti i suoi ricordi", ha ribattuto Ascierto.

In Chiesa, la donna leggerà un inno all'amore che si sono dedicati nel giorno del loro matrimonio: "Se riesco, vorrei dedicarglielo nel giorno in cui parte per questo nuovo viaggio. So che lui sta sorridendo, ma vorrei chiedergli come sta". La conduttrice, davanti alle lacrime della donna, ha concluso così prima di salutarla: "Adesso dobbiamo pensare anche un po' a te perché sono stati mesi molto difficili, molto complicati".