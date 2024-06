video suggerito

È morta Jeannette Charles, l'attrice sosia della Regina Elisabetta II e nota per Austin Powers Jeannette Charles è l'attrice che per anni ha interpretato la Regina Elisabetta II in film come Austin Powers e The Naked Gun. Si è spenta all'età di 96 anni, proprio come la sovrana di cui ormai era tra le sosia ufficiali.

A cura di Ilaria Costabile

È morta all'età di 96 anni l'attrice Jeannette Charles, nota per essere la sosia della Regina Elisabetta II e per i suoi ruoli in Austin Powers e Naked Gud. Si è spenta nella giornata di domenica 2 giugno, nella casa di cura Great Baddow, situata nell'Essex, circondata dai suoi cari. Deve la sua notorietà proprio alla somiglianza con la sovrana inglese, notata per la prima volta nel 1971.

Come Jeannette Charles è diventata la sosia della Regina Elisabetta II

La sua carriera di attrice, in realtà, non era iniziata nel migliore dei modi e infatti aveva abbandonato l'opportunità di entrare in questo mondo, trovando un impiego come segretaria. Ma all'inizio degli Anni Settanta, qualcosa è cambiato. Jeannette Charles, per fare un regalo a suo marito, commissionò un autoritratto che le consentì di essere notata per la sua somiglianza con la Regina Elisabetta. Il quadro venne anche esposto alla Royal Academy di Londra e nessuno si rese conto che non si trattava davvero della sovrana. Quando si scoprì che, invece, non si trattava della regina, l'aspirante attrice fu travolta da richieste anche cinematografiche di ogni tipo.

Jeannette Charles fu scelta per interpretare il ruolo della regina in film famosi come Austin Powers, ma anche in Goldmember, National Lampoon's European Vacation e The Naked Gun: From the Files of Police Squad!.Una carriera piuttosto prolifica, dalla quale si era ritirata in via definitiva nel 2014, all'età di 86 anni. Vista la sua notorietà aveva fatto anche un cameo nel Grande Fratello, rallegrando i concorrenti del reality. L'attrice, come anticipato, si è spenta alla stessa età della sovrana, e nel ricordarla con estremo affetto, la figlia ha dichiarato: "La mamma era un vero personaggio e una forza della natura. Ha avuto una vita fantastica. Fu sempre rispettosa della Regina e adorava la Famiglia Reale. Ci mancherà moltissimo".